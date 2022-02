Sexo, prova do líder e paredão: veja o que aconteceu no BBB ontem, quinta-feira (03/02)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quinta-feira (04/01), mais um dia dos confinados da 22ª edição do Big Brother Brasil. O programa foi marcado com as cenas de sexo para lá de ousadas, protagonizadas por Maria e Eliezer no edredom, a prova do líder da semana e a primeira participante a compor o próximo paredão. Veja o que rolou:

Sexo pós festa do líder marca a madrugada dos BBB's

Maria e Eliezer movimentaram o edredom após a festa. (Reprodução / Globo)

Após uma grande tensão sexual ser instalada entre Maria e Eliezer, que vivem uma amizade colorida no programa, a dupla resolveu movimentar o edredom do quarto lollipop na madrugada de quarta para quinta-feira. Durante a festa, os ficantes já haviam demonstrado querer curtir uma noite ousada na casa mais vigiada do Brasil, com Maria chegando a pegar camisinhas na despensa da casa. Porém, ambos estavam com um certo receio e ficaram uma boa parte da festa em um 'vou ou não vou'. No final, eles foram e protagonizaram a primeira cena de sexo do BBB 22.

Jessilane fala sobre votos com Douglas e irrita Linna

Em uma conversa durante a festa de Tiago Abravanel, Jessilane revelou para Douglas que sua intenção de voto continua a mesma: Pedro Scooby. Segundo ela, apesar de ter muito carinho pelo surfista, o jeito que ele age no jogo a incomoda. "A única pessoa de vocês que a gente ainda tem vontade de votar é o Scooby, mesmo ele ajudando demais a gente, sendo carinhoso, educado... Mas ele leva o jogo de uma maneira muito 'tanto faz'. Eu lutei muito para chegar até aqui", confessou ela ao brother. Douglas, por sua vez, relatou que não iria falar para o amigo sobre a intenção de voto da professora de biologia, que continuou revelando as intenções. "A Linna ficou na dúvida entre o PA e você. Ela sentiu que, em algum momento, vocês se afastaram. Querendo ou não, aqui a gente vota por afinidade", declarou ela sobre o possível voto da cantora paulista.



Mais tarde, sem conseguir segurar a conversa, Jessilane confessou para Natália, Linna e Naiara Azevedo que falou sobre as intenções de voto do grupo com Douglas Silva, o que deixou a cantora irritada. "Eu falei para ele que não votaria nele, você [Natália] não votaria nele e a Lina cogitou", contou ela. "Eu já falei intenção de voto sua para alguém aqui?", disparou Linna.

A conversa continuou e Linna apontou que não iria mais conversar sobre votos com Jessilane. "Eu vou evitar falar com você sobre essas coisas. Eu já entendi. É só porque eu jamais exporia você, você me expôs duas vezes [...] Eu sei que não foi de propósito. Mas você me expôs duas vezes diante do DG. Precisava você ter feito isso? Duas vezes? Ele vem e você ainda fala assim: 'É, o assunto chegou'. Para que isso?", declarou.



Arthur Aguiar e Maria se alfinetam no Queridômetro

Torpedos de quinta-feira. (Reprodução / Globo)

Uma das maiores dinâmicas de "fogo no parquinho" é o queridômetro da casa, lugar onde os brothers aproveitam para se alfinetar. Na quinta-feira, Maria deu planta para Arthur Aguiar e o ator retribuiu com um emoji de vômito. Os dois já deixaram claro que não estão conseguindo conviver na casa do BBB e já protagonizaram várias alfinetadas nas dinâmicas. Veja os torpedos enviados:

Eslovênia para Lucas: "rum" Lucas para Eslovênia: "emoji de coração" Vinicius para Eliezer: "No regrets, just love" Paulo André para Jade Picon: "A aposta foi negada" Natália para Douglas Silva: "Tá vivo kkkkkkkk"

Especulação sobre paredão marca a tarde dos confinados

A tarde dos brothers foi marcada por muita especulação do próximo paredão, com vários confinados tentando adivinhar quem Tiago Abravanel iria vetar na prova do líder e como seria a votação. "Acho que, nessa semana, os votos vão ficar divididos entre eu, Maria, Natália e Lucas. Talvez o PA, dependendo de quem as meninas vão querer. Mas os votos vão ficar entre essas cinco pessoas. Eu voto na Maria, Naiara vota na Maria. Jade vota na Maria. Só aí, são três já", disse Arthur para Tiago.

Na área externa da casa do BBB, Laís e Bárbara também conversaram sobre o paredão. "Naiara era o meu voto nesta semana. Mas aí, às vezes ela tá legal, a gente fica cantando as músicas...", diz Bárbara, visivelmente confusa sobre seu voto, completando que iria esperar para ver se alguém iria lhe dar motivo para votar até domingo. "Eu não voto na Nat nessa semana. Eu nunca votei nela, na verdade. Semana passada ela era minha opção de voto, mas, como ela foi direto, não votei", disse Laís para a gaúcha.

Jade Picon ganha o líder da semana

Jade Picon é a líder da semana. (Reprodução / Globo)

A prova do líder da semana foi marcada por uma dinâmica de atenção e memória, onde os participantes foram divididos em três grupos, com uma disputa em três rodadas. A cada fase, o confinado deveria pegar o produto no carrinho de compras e identificar a última posição do utensílio após 18 produtos aparecerem no telão. Jade Picon foi a grande vencedora e se consagrou a líder da semana. Veja o VIP da influencer:

VIP

Jade Picon Lucas (que ganhou o benefício por consequência da Prova do Líder) Bárbara Laís Vinicius Eliezer

XEPA

Pedro Scooby Douglas Silva Tiago Abravanel Eslovênia Jessilane Linn da Quebrada Naiara Azevedo Arthur Aguiar Brunna Gonçalves Maria Natália Paulo André

Naiara Azevedo está no paredão

Naiara Azevedo acabou indo para o paredão após uma dinâmica da prova do líder. Após ganahr a liderança, Jade Picon precisou escolher quatro participantes para encarar, cada um, uma consequência: ir direto para o paredão, ir para o VIP, ganhar imunidade e ir para a Xepa, os escolhidos foram Jessilane, Natália, Naiara Azevedo e Lucas. Confira:

Natália abriu o primeiro pergaminho e ganhou imunidade Jessilane abriu o segundo pergaminho e foi para a Xepa Naiara Azevedo abriu o terceiro e foi para o paredão Lucas abriu o último e foi para o VIP.

Vale lembrar que o anjo da semana será autoimune e ainda irá imunizar alguém, além do seu voto ter a chance de ter dois pesos.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)