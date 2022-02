BBB22: Jade Picon vence prova de memória e é a líder da semana

Mais uma liderança começa hoje no Big Brother Brasil 22, da TV Globo, Jade Picon venceu uma prova de atenção e memória e é a terceira líder do programa. Desta vez, a disputa foi individual e todos os brothers participaram da dinâmica. A primeira rodada foi disputada por Tiago Abravanel, Vyni, Arthur Aguiar, Jessilane, Maria e Douglas Silva. Tiago e Vyni se classificaram.

A segunda rodada foi disputada entre Naiara Azevedo, Brunna Gonçalves, Eliezer, Laís, Jade Picon e Natália. Jade e Natália se classificaram. Na terceira rodada, jogaram Bárbara, Paulo André, Pedro Scooby, Lucas, Eslovênia e Linn da Quebrada. Linn e Eslô se classificaram. A rodada final ficou entre Tiago, Vyni, Jade, Natália, Linn e Eslô. Vyni e Jade disputaram longas rodadas, até que a influenciadora saiu vencedora.

A cada rodada da prova, os participantes precisaram pegar um produto no carrinho de compra. No telão, 18 produtos eram exibidos e os brothers precisavam identificar a última posição em que o produto selecionados por eles apareceu. Depois disso, eles precisavam se posicionar no piso sobre o número no qual o produto apareceu por último. A prova foi dividida em duas rodadas: a fase classificatória e final. No fim da prova, Jade escolheu Natália, Lucas, Jess e Naiara Azevedo para encarar cada um, uma consequência. Natália ficou imune e Naiara foi direto ao paredão.

Para o VIP da semana, Jade escolheu Lucas, Bárbara, Laís, Vinicius e Eliezer.

Dinâmica da Semana

Nesta semana no BBB22, o paredão será triplo, um emparedado pela consequência da prova do líder, o anjo imuniza um, o líder indica um, dois serão indicados pela casa com ordem de votação por sorteio. Os primeiros oito sorteados votam em aberto e indicam um ao paredão. Os últimos nove sorteados votam no confessionário e indicam mais um. Haverá prova bate e volta para completar o domingo.