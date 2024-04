Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (23)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (23/04), às 15h25, o filme "De Repente 30", dirigido por Gary Winick e interpretado por Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer, Andy Serkis, Kathy Baker e Samuel Ball. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Aos 12 anos, Jenna Rink (Christa B. Allen) está descontente: sem muitos amigos, com seus pais pegando sempre no pé e sem a atenção do garoto pelo qual ela está apaixonada. O único amigo de Jenna é seu vizinho Matt Flamhaff (Sean Marquette). Ela decide tentar reverter a situação durante seu 13º aniversário, convidando a todos os adolescentes que conhece. Entretanto, a festa não sai como o esperado. Decepcionada, Jenna pede para ter 30 anos e ter a vida que sempre sonhou. Seu desejo se torna realidade: Jenna (Jennifer Garner) acorda em 2004, com 30 anos. Agora, ela precisa lidar com a vida adulta, especialmente com o fato de Matt (Mark Ruffalo) não ser mais seu amigo e estar prestes a se casar.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: 13 Going On 30

Classificação: Livre

Duração: 1h38min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 2004