Mark Ruffalo diz que se sentiu desconfortável em cenas de sexo com Emma Stone: 'bunda velha'

Mark Ruffalo ficou inseguro na hora de filmar cenas intensas de sexo com Emma Stone no novo filme, 'Pobres Criaturas', do diretor grego Yorgos Lanthimos. O ator, de 56 anos, abordou o assunto em bate-papo com o amigo Robert Downey Jr., como parte da série 'Actors on Actors' da revista Variety.

O filme estreou no Festival de Veneza e fez pessoas abandonarem a sessão por conta das cenas fortes de sexo. O roteiro acompanha Bella Baxter (Emma Stone), uma jovem trazida de volta à vida pelo brilhante e nada convencional cientista Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe).

A produção mostra muitas cenas de sexo explícito e até mesmo violento envolvendo a personagem da vencedora do Oscar (por 'La La Land', 2016), ao se tornar uma prostituta em Paris. Um dos homens que se envolvem com ela é o personagem de Mark Ruffalo.

"Você ficou totalmente nu e de uma forma que, novamente, não foi gratuita, mas foi muito…", abordou Downey Jr. sobre o novo trabalho do amigo. "... crua", cravou Ruffalo. "Como foi isso?", questionou o colega.

Ruffalo, então, explicou ter sentido receio nas partes mais íntimas das gravações que precisou protagonizar. "Eu fiquei tipo: ...'eu preciso?' Tudo o que consigo ouvir [das pessoas por aí] é: 'Ninguém mais quer ver sua bunda velha. Talvez você não devesse mais fazer filmes assim'", afirmou. "Quer dizer, é a parte que menos gosto, mas também vi isso como uma extensão da comédia física que já estávamos encontrando. Então foi apenas outra maneira de contar a história", complementou.

Sobre sair da sua zona de conforto com um projeto tão ímpar, Mark Ruffalo soube aproveitar a situação. "Ah, foi o melhor momento da minha vida. Eu pude interpretar aquele cara sem nenhum senso de autoconsciência ou de moralidade, realmente nenhum senso de qualquer limite que nos prendesse."

Por sua vez, o diretor Yorgos já revelou que Emma Stone se jogou na personagem e não se incomodou em gravar as cenas insanas de sexo. “Foi muito importante para mim não fazer um filme que fosse pudico, porque isso seria como trair completamente a personagem principal”, disse Yorgos, na coletiva de imprensa que antecedeu a première do filme.