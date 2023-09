'Pobres Criaturas', com Emma Stone, leva o Leão de Ouro no Festival de Veneza; confira os vencedores

Os vencedores do 80º Festival Internacional de Cinema de Veneza foram anunciados neste sábado, 9. O longa inglês 'Pobres Criaturas', de Yorgos Lanthimo, estrelado por Emma Stone, arrebatou o Leão de Ouro, principal premiação da noite.

'Pobres Criaturas' é uma releitura do clássico 'Frankstein'. Stone interpreta Bella Baxter, jovem falecida que é trazida de volta à vida pelo cientista Dr. Godwin Baxter. Ela busca igualdade e libertação e acaba fugindo com um advogado para viajar pelo mundo. O filme estreia no Brasil em 1 de fevereiro de 2024.

Enquanto o drama italiano 'Io Capitano' premiou Matteo Garrone como Melhor Diretor e Seydou Sarr, como Melhor Ator Jovem. Esse longa narra a épica aventura dos irmãos Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), que deixam Dakar, no Senegal, em direção à Europa, mas, durante a viagem, enfrentam desafios no deserto, no mar e na essência humana.

Confira os outros ganhadores:

Grande Prêmio do Júri: 'O Mal Não Existe', do diretor japonês Ryusuke Hamaguchi

Melhor Diretor: Matteo Garrone, pelo longa italiano 'Io Capitano'

Melhor Roteiro: Guillermo Calderón e Pablo Larrain, pelo chileno 'El Conde'

Melhor Atriz: Cailee Spaeny, por 'Priscilla', filme norte-americano de Sofia Coppola

Melhor Ator: Peter Sarsgaard, por 'Memória'

Melhor Ator Jovem: Seydou Sarr, 'Io Capitano'