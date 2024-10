Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (22)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (22/10), às 15h25, o filme "G.I. Joe: Retaliação", dirigido por Jon M. Chu e interpretado por Bruce Willis, Channing Tatum e Dwayne Johnson. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

A redução de ogivas nucleares no mundo é definida por um acordo feito entre grandes potências. Os Estados Unidos, entretanto, sob o comando da organização Cobra, não consideram o trato e iniciam um plano de grandes proporções. Sob as ordens do presidente, o esquadrão de elite G.I. Joe é acusado de traição após ataque. Em combate, vários dos integrantes são mortos e, agora, os poucos sobreviventes contam com a ajuda de Joe Colton (Bruce Willis), o fundador do grupo. Liderados por Roadblock (Dwayne Johnson), eles precisam revidar o ataque.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: G.I. Joe: Retaliation

Classificação: 12 anos

Duração: 1h50min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Ação, Ficção-Científica

Lançamento: 2013