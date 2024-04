Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (16)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (16/04), às 15h25, o filme "Quando em Roma", dirigido por Mark Steven Johnson e interpretado por Kristen Bell, Josh Duhamel, Anjelica Huston, Will Arnett, Jon Heder, Dax Shepard e Danny De Vito. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

A curadora de arte Beth Harper (Kristen Bell) é bem-sucedida, mas não tem muita sorte no amor. Durante uma viagem a Roma, para o casamento da irmã, Beth conhece o charmoso repórter Nick Beamon (Josh Duhamel) e visita a Fontana D'Amore. Entretanto, ao invés de jogar uma moeda para atrair sorte no amor, Beth rouba algumas que estavam no fundo da fonte. Então, vários homens começam a persegui-la e dizem que estão apaixonados por ela, inclusive Nick.

Informações do filme

Título original: When in Rome

Classificação: 12 anos

Duração: 1h31min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Romance, Comédia

Lançamento: 2010