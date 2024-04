VÍDEO: Wagner Moura se declara para Whoopi Goldberg: 'Só queria dizer o quanto te amo'

Wagner Moura foi um dos convidados do programa de Whoopi Goldberg. Na atração, transmitido pelo canal norte-americano ABC nos Estados Unidos, o brasileiro não perdeu a oportunidade de tietar a atriz.

O objetivo da entrevista era promover o novo filme que Wagner participa. Ele estava ao lado das colegas de elenco, Kirsten Dunst e Cailee Spaeny. O longa "Guerra Civil" estreia no dia 18 deste mês.

Antes de encerrar a entrevista, que ocorreu nesta quarta-feira (10), o artista brasileiro falou sobre a oportunidade de conhecer a Whoopi e declarou ser fã da atriz. "Pra mim, você é uma das maiores atrizes de todos os tempos. Eu estava tipo, 'meu Deus, é a Whoopi'. Só queria dizer o quanto te amo", declarou Wagner. "Muito obrigada por isso", agradeceu Goldberg.

No filme "Guerra Civil", Wagner interpreta um jornalista que é testemunhas de conflitos. A trama do longa gira em torno de um grupo de profissionais desse setor que percorre os Estados Unidos em um futuro distópico no qual o país enfrenta um intenso conflito.