Disney divulga nova imagem de ‘Moana 2’; confira

A sequência de “Moana” chega aos cinemas em breve. Nesta quarta-feira, 3, a Disney divulgou uma nova imagem do filme, que tem estreia prevista para o dia 27 de novembro de 2024. Confira abaixo.

Nova imagem de "Moana 2" (2024) (Reprodução)

VEJA MAIS

“Moana 2” se passa três anos após os acontecimentos do primeiro longa. Com vozes de Auli’i Cravalho, como a protagonista, e Dwayne Johnson, no papel do semi-deus Maui, o filme relata as novas aventuras de Moana nos mares da Oceania.

A imagem foi divulgada durante a reunião anual de acionistas da Disney. “Moana 2” é dirigido por Dave Derrick Jr., com roteiro de Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa’i e Mark Mancina.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)