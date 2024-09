Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (10)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (10/09), às 15h25, o filme "O Céu é de Verdade", dirigido por Randall Wallace e interpretado por Kelly Reilly, Greg Kinnear e Connor Corum. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Pastor em uma igreja no Nebraska, Todd Burpo (Greg Kinnear) é casado com Sonja (Kelly Reilly) e pai do pequeno Colton (Connor Corum). Uma apendicite leva o menino a ser operado às pressas, causando tensão na família. Quando acorda do procedimento, Colton diz que anjos cantaram para ele durante a cirurgia. Ao ser questionado por Todd sobre a experiência que viveu, a criança relata situações que viu, deixando o pai assustado. Todd tem certeza de que Colton esteve no paraíso e passa a questionar todas as suas convicções.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Heaven Is For Real

Classificação: Livre

Duração: 1h40min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Família, Drama

Lançamento: 2014