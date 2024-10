Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (25)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (25/10), às 15h25, o filme "Dora e a Cidade Perdida", dirigido por James Bobin e interpretado por Isabela Merced, Michael Peña, Eva Longoria e Jeff Wahlberg. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Dora (Isabella Merced), ao lado do macaco Botas e do primo Diego (Jeff Wahlberg), se aventura na floresta peruana. Com os amigos imaginários Mochila e Mapa, eles frustram a Raposa, um ladrão. Mas tudo muda quando Diego e sua família vão para Los Angeles, nos Estados Unidos. Os primos se separam e Dora, junto aos pais, continua procurando pela cidade de ouro inca, Parapata. Após 10 anos, os pais da menina decifram o mapa que pode levá-los ao local, então decidem mandar Dora a Los Angeles, para que ela tenha uma vida comum e sem riscos. Entretanto, quando os pais de Dora desaparecem, ela decide investigar o caso por conta própria e conta com a ajuda de Diego e seus companheiros.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Dora and the Lost City of Gold

Classificação: 10 anos

Duração: 1h42min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Família, Aventura

Lançamento: 2019