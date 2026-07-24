Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (24/07)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (24/07), às 15h25, o filme "Descendentes", dirigido por Kenny Ortega e estrelado por Dove Cameron, Cameron Boyce, Booboo Stewart. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Descendentes" ?

Os principais vilões dos contos de fadas vivem isolados em uma ilha distante. Entretanto, quando o filho da Bela e da Fera está prestes a assumir o reino de Auradon, ele resolve permitir que os filhos de quatro vilões convivam e estudem na principal escola do local. É lá que Mal (Dove Cameron), filha de Malévola (Kristen Chenoweth); Evie (Sofia Carson), filha da Rainha Má (Kathy Najimy); Jay (Booboo Stewart), filho de Jafar (Maz Jobrani); e Carlos (Cameron Boyce), filho de Cruela De Vil (Wendy Raquel Robinson), precisarão decidir se seguirão o caminho dos pais ou se tomarão outro rumo.

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Veja o trailer do filme "Descendentes "

Informações do filme "Descendentes"

Título original : Descendants

: Descendants Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h52min

1h52min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: fantasia, aventura, musical

fantasia, aventura, musical Lançamento: 2015

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)