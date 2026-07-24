Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (24/07)?
O filme "Descendentes" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (24/07), às 15h25, o filme "Descendentes", dirigido por Kenny Ortega e estrelado por Dove Cameron, Cameron Boyce, Booboo Stewart. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Descendentes" ?
Os principais vilões dos contos de fadas vivem isolados em uma ilha distante. Entretanto, quando o filho da Bela e da Fera está prestes a assumir o reino de Auradon, ele resolve permitir que os filhos de quatro vilões convivam e estudem na principal escola do local. É lá que Mal (Dove Cameron), filha de Malévola (Kristen Chenoweth); Evie (Sofia Carson), filha da Rainha Má (Kathy Najimy); Jay (Booboo Stewart), filho de Jafar (Maz Jobrani); e Carlos (Cameron Boyce), filho de Cruela De Vil (Wendy Raquel Robinson), precisarão decidir se seguirão o caminho dos pais ou se tomarão outro rumo.
VEJA MAIS
Veja o trailer do filme "Descendentes "
Informações do filme "Descendentes"
- Título original: Descendants
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h52min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: fantasia, aventura, musical
- Lançamento: 2015
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA