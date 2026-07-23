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VÍDEO: Personagem de Flávia Alessandra usa gíria paraense em novela das nove e repercute nas redes

O trecho foi compartilhado nas redes sociais da emissora na última quarta-feira (22)

Amanda Martins
fonte

Flávia Alessandra vive Fábia em "Quem Ama Cuida" (TV Globo)

"Tem personagem paraense na novela das 21h?". A pergunta tomou conta das redes sociais depois que a atriz Flávia Alessandra surpreendeu o público ao soltar um espontâneo "égua", expressão típica do Pará, durante uma cena de "Quem Ama Cuida", da TV Globo. O momento ganhou repercussão após o trecho ser publicado, na última quarta-feira (22), no perfil oficial da emissora e rapidamente chamou a atenção dos internautas, especialmente dos paraenses.

Confira:

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Na cena, Flávia Alessandra, que interpreta Fábia, conversa com Silvana (Belize Pombal) sobre os conflitos envolvendo o marido, Ulisses (Alexandre Borges), personagem que vem sendo influenciado pela irmã, Pilar (Isabel Teixeira).

Em meio ao diálogo, a atriz utiliza a expressão para defender o esposo: "Égua, Sil, ele é meu marido".

Entre as reações, muitos internautas brincaram com a naturalidade da fala. "Glô, ela é paraense?", escreveu um usuário.

Outros avaliaram a forma como a expressão foi empregada. "Não falou no contexto certo", comentou um perfil.

Já outra internauta elogiou a interpretação: "Foi tão natural, espontâneo e ela arrasou". Houve ainda quem sugerisse um complemento típico do falar paraense: "Só faltou um 'né, mana?' no final da frase". 

Na novela, Fábia vem ganhando mais destaque nos capítulos recentes. Casada com Ulisses, a personagem está no centro de uma série de acontecimentos que envolvem o principal mistério da trama: a morte de Arthur (Antonio Fagundes).

 

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