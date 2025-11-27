Filha de Flávia Alessandra revela ter sofrido violência doméstica de ex

Giulia Costa, filha da atriz Flávia Alessandra, revelou que foi vítima de violência doméstica em um relacionamento anterior. O relato foi feito durante o “Pé no Sofá Pod”, podcast que ela apresenta ao lado da mãe.

Durante a conversa, Giulia, de 25 anos, explicou que só percebeu a gravidade da agressão — um tapa no rosto — muito tempo depois, já que antes do episódio havia diversos sinais de controle e comportamentos abusivos por parte do ex-companheiro.

“Passei por um relacionamento onde ele me agrediu fisicamente, foi um tapa no rosto. Graças a Deus consegui sair disso logo. Começou muito antes, né? Começou com ele reclamando do tamanho do meu short, enfim, começa muito antes”, relatou.

Apesar de ter acesso à informação e suporte, ela admitiu que relutou em reconhecer o que havia acontecido. “Tenho todo o conhecimento, todo o acesso, todas as ferramentas, digamos assim, que se precisa. Mas mesmo assim, eu fiquei nesse lugar de: ‘Ah, não foi uma agressão, não foi uma violência doméstica, porque foi um tapa’. É muito doido isso”, disse.

Giulia descreveu também o processo mental de minimizar a violência para lidar com a dor. “Reconhecer que é uma violência é muito duro, é muito difícil, você tende a minimizar, não foi tão grave assim, para doer menos. Meu Deus, ela levou um tapa na cara, como não foi?”, acrescentou.

A jovem ainda comentou como a mãe reagiu ao saber da agressão. “Lembro que quando eu contei para minha mãe, ela falou: ‘Nossa, eu te criei a vida inteira sem nunca levantar a mão para você’. E aí lembro que você falou assim para mim: ‘Nossa, minha vontade era te colocar de volta dentro da minha barriga’.”