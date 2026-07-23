Juan Paiva interpreta atleta em série de Cauã Reymond sobre o submundo do futebol

Juan Paiva trocou os cenários das novelas pelos gramados na série Original Globoplay "Jogada de Risco", que estreou na última quinta-feira (22). Na produção criada e estrelada por Cauã Reymond, o ator interpreta Luan, um dos principais jogadores do fictício Atlântico de Regatas Futebol Clube, personagem que vive intensamente a carreira e a vida fora das quatro linhas.

VEJA MAIS

Enquanto ainda gravava a novela "Dona de Mim", exibida em 2025, o ator iniciou as filmagens da série.

Em entrevista ao jornalista e parceiro Juan Filder, o Juan explicou que a trama apresenta uma perspectiva dos bastidores do futebol profissional.

"Se você quiser vencer no mundo da bola, meu filho, se prepara. Não dá para jogar limpo, não. A série traz uma dinâmica bem quente, bem acalorada e humana também. Fala dos bastidores do futebol, mergulha no submundo do futebol profissional. Acho que vale a pena assistir para a gente conhecer um pouco do que rola nesses bastidores", afirmou.

Durante a conversa, Juan também apresentou a camisa usada pelo personagem e antecipou um pouco da atmosfera da produção.

"Essa blusa aqui é do Atlântico de Regatas Futebol Clube, que é o time que meu personagem faz parte, o time que meu personagem joga. Daí você vai ver um elenco bem interessante compondo esse time e também a série", disse.

O seriado reúne grandes nomes como, por exemplo, Breno Ferreira, Maurício Mattar, Letícia Colin, Cauê Campos, Bruna Griphao e Mariana Sena.