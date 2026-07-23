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Terry Crews conhece Vini Jr. no Cristo Redentor após meme de 'As Branquelas'; vídeo

O ator norte-americano publicou vídeo ao lado do jogador nas redes sociais nesta quinta-feira (23)

Amanda Martins
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Terry Crews e Vini Jr. se encontram pela primeira vez no Cristo Redentor (Instagram/ terrycrews)

O encontro que nasceu de um meme finalmente aconteceu! Terry Crews e Vini Jr. se encontraram nesta quinta-feira (23), no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, semanas depois de viralizarem nas redes sociais por causa de uma montagem inspirada no filme "As Branquelas", durante a Copa do Mundo.

Confira o momento:

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Em vídeo publicado no Instagram, o ator norte-americano celebrou o momento e afirmou que conhecer o atacante da Seleção Brasileira foi "um sonho que virou realidade".

Terry chamou o jogador de futebol de "meu irmão" e "meu amigo" e elogiou Vini. "Eu sempre fui um grande fã, mas conhecê-lo pessoalmente me impressionou ainda mais com seu coração, seu espírito e o amor que ele sente pelo Brasil", escreveu.

Meme da Copa

A poucos dias do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final, vários vídeos produzidos com inteligência artificial transformou Vini Jr. e Erling Haaland nos protagonistas do filme. 

Os internautas reproduziram a  famosa cena em que Terry Crews canta e dança "A Thousand Miles" da cantora Vanessa Carlton dentro do carro. O rosto do ator foi substituído pelo jogador brasileiro.

Já o rosto de Haaland foi usado no lugar de Marlon Wayans, que no longa, e na cena em questão, se disfarça da patricinha branca Tiffany Wilson.

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Palavras-chave

cultura

Terry Crews

vini jr

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