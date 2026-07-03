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VÍDEO: Haaland convida Vini Jr. para recriar cena de 'As Branquelas'

Craque da Noruega entrou na brincadeira após montagem com inteligência artificial colocar os dois atletas em uma cena clássica do filme

Hannah Franco
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Haaland marca Vini Jr. em meme inspirado em 'As Branquelas' e diverte a web (Reprodução/Redes sociais)

O Brasil não é para amadores! O atacante Erling Haaland convidou Vini Jr. para recriar uma das cenas mais famosas do filme As Branquelas (2004), após os dois aparecerem em uma montagem feita com inteligência artificial que viralizou nas redes sociais. A brincadeira aconteceu nos comentários de uma publicação no Instagram e divertiu torcedores às vésperas do duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O vídeo utiliza deepfake para inserir os rostos dos jogadores na clássica sequência embalada por "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton.

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Ao ver a montagem, Haaland marcou o atacante brasileiro e escreveu: "Precisamos recriar isso". Vini Jr. respondeu com uma sequência de risadas, entrando na brincadeira.

Terry Crews, ator que interpretou Latrell Spencer em As Branquelas, também reagiu à publicação com emojis de risadas.

A interação acontece poucos dias antes do confronto entre Brasil e Noruega, marcado para este domingo (5), às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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haaland

vini jr.

Copa do Mundo

meme

Variedades
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