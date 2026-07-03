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Márcia Sensitiva diz que Haaland é um 'ET arcturiano'; saiba o que significa

Espiritualista afirmou que o atacante da Noruega é um "arcturiano" às vésperas do duelo contra o Brasil

Hannah Franco
fonte

Haaland é um ET? Saiba o que são os arcturianos citados por Márcia Sensitiva (Tarso Sarraf/O Liberal)

Às vésperas do duelo entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, uma declaração inusitada de Márcia Sensitiva viralizou nas redes sociais. Durante participação no programa Melhor da Tarde, da Band, a espiritualista afirmou que o atacante Erling Haaland seria um "ET arcturiano".

Segundo ela, o jogador norueguês teria características semelhantes às atribuídas, por crenças esotéricas, aos chamados arcturianos.

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"Haaland é um ET arcturiano! É idêntico aos acturianos. Eles são mais evoluidos que a gente na tecnologia, mas não no amor", disse .

Ao ser perguntada sobre como combater os arctuianos, Márcia foi direta: "Se o Neymar jogar, quem sabe combate. É o Neymar que tem que entrar em campo."

O que é um ET arcturiano?

Os arcturianos fazem parte de crenças ligadas ao esoterismo e à ufologia, mas não há qualquer comprovação científica de sua existência.

De acordo com essas correntes, eles seriam uma suposta raça extraterrestre originária de Arcturo, uma das estrelas mais brilhantes do céu, localizada na constelação de Boötes (Boiadeiro). Os arcturianos são descritos como seres altamente evoluídos, com grande desenvolvimento tecnológico e espiritual.

Entre as características atribuídas a eles estão habilidades como telepatia, inteligência elevada e uma missão de auxiliar na evolução da consciência da humanidade.

Também costumam ser representados como seres altos, de aparência humanoide, embora algumas crenças afirmem que possam se manifestar apenas como formas de energia.

Principal nome da seleção da Noruega, Haaland será o adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida está marcada para domingo (5), às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York/Nova Jersey.

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