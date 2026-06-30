Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Haaland ou Channing Tatum? Ator vira sósia do atacante norueguês para campanha publicitária

Estadão Conteúdo

O ator Channing Tatum virou o sósia oficial do jogador norueguês Erling Haaland. A primeira aparição foi em uma campanha publicitária para a Copa do Mundo. No vídeo, Tatum e Haaland aparecem sentados juntos esperando para uma gravação.

O astro de Hollywood, no entanto, decidiu continuar com a brincadeira e na última sexta-feira, 27. Enquanto o astro norueguês via seu time jogar contra a França, Channing apareceu nas arquibancadas do estádio de Boston vestido de Haaland.

O ator também apareceu no meio da torcida norueguesa, com a camisa da seleção e uma peruca loira - sua caracterização oficial desde a campanha.

Nas redes sociais, Haaland entrou na brincadeira e reagiu à caracterização. "Ele é lindo, não posso reclamar", disse em vídeos divulgados da campanha. Depois, perguntou aos seguidores se Tatum tinha sido a escolha certa para o papel.

Haaland x Tatum

Erling Haaland, 25, é o atacante da seleção norueguesa e tem chamado atenção pelo porte físico, agilidade e velocidade durante as partidas. Com 1,95m, o atacante ganhou dos internautas o apelido de Megatron pelos vídeos em que aparece atropelando defesas e marcando gols decisivos.

Channing Tatum, 46, é o astro de filmes como Ela Dança, Eu Danço, Ela é o cara, Anjos da Lei, O Bom Bandido, 21 Jump Street e Magic Mike.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COPA DO MUNDO/ERLING HAALAND/CHANNING TATUM/SÓSIA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL 2027

Beija-Flor realiza concurso de samba-enredo em Belém do Pará

A escola promoverá em Belém, no dia 15 de agosto, uma etapa seletiva de seu concurso de samba-enredo para o Carnaval de 2027, que homenageia a pajé paraense Zeneida Lima

30.06.26 11h37

dança

Com carimbó e tambor marajoara, Pará se destaca em delegação do Norte no Festival do Folclore

Estado será representado pela Associação Sabor Marajoara, de Belém, e pelo estreante Eco Marajoara, de Soure, em programação que reúne expressões de Roraima e Tocantins no interior paulista

30.06.26 9h00

PECADOS

Companhia Potoqueiros abre temporada de ‘Catarse’ em Belém

Com encenação imersiva e foco nos sete pecados capitais, montagem celebra uma década de pesquisa e produção teatral

30.06.26 8h30

saúde

Andressa Suita publica registro de Gusttavo Lima em tratamento médico após cancelamento de show

Cantor aparece recebendo medicação intravenosa na cama ao lado dos filhos

30.06.26 8h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

DECLARAÇÃO

Marrone comenta polêmica após dizer ser 'meio gay' durante show

Sertanejo afirmou que declaração feita durante apresentação em Pernambuco foi espontânea e negou qualquer intenção de ofensa ou preconceito.

30.06.26 11h18

CARNAVAL 2027

Beija-Flor realiza concurso de samba-enredo em Belém do Pará

A escola promoverá em Belém, no dia 15 de agosto, uma etapa seletiva de seu concurso de samba-enredo para o Carnaval de 2027, que homenageia a pajé paraense Zeneida Lima

30.06.26 11h37

FUTESPOSAS

Sem Bruna Biancardi, WAGs posam juntas após vitória do Brasil na Copa do Mundo

Companheiras dos jogadores celebraram a classificação brasileira para as quartas de final, mas a influenciadora não apareceu no registro compartilhado nas redes sociais

30.06.26 8h20

saúde

Andressa Suita publica registro de Gusttavo Lima em tratamento médico após cancelamento de show

Cantor aparece recebendo medicação intravenosa na cama ao lado dos filhos

30.06.26 8h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda