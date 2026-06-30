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Transformação visual de MC Lomma viraliza nas redes sociais: 'glow up mais babadeiro'

Usuária do X compara fotos antigas e atuais da artista, destacando sua evolução estética e procedimentos realizados

O Liberal
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MC Lomma antes dos procedimentos estéticos (Reprodução)

A transformação visual de MC Lomma, de 23 anos, voltou a gerar repercussão nas redes sociais nesta semana. A cantora, conhecida como Paloma Santos, tornou-se novamente um dos assuntos mais comentados na internet após uma usuária da plataforma X comparar fotos antigas e atuais da artista.

A publicação no X, que chamou a atenção para a evolução estética da artista, foi feita com a seguinte legenda: "Eu duvido você conseguir citar pra mim um glow up mais babadeiro do que o da Lomma". Esta comparação impulsionou a discussão sobre as mudanças na aparência da cantora.

Procedimentos estéticos impulsionam mudança no visual

Desde que alcançou notoriedade, MC Lomma passou por uma série de procedimentos estéticos. Esses procedimentos contribuíram para a sua atual aparência, que gera comentários e elogios entre os fãs e seguidores.

  • Lentes de contato dental;
  • Lipoaspiração de alta definição;
  • Mastopexia com colocação de próteses de silicone;
  • Retirada do excesso de pele das mamas;
  • Harmonização facial com aplicações de ácido hialurônico e toxina botulínica.

Repercussão aumenta após post nos EUA

A repercussão em torno do visual da cantora se intensificou depois que a influenciadora digital publicou uma foto nos Estados Unidos, onde acompanhava um jogo da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. Nos comentários da postagem, seguidores expressaram seu apreço pelo resultado das mudanças.

Entre as mensagens, destacam-se elogios como: "Dinheiro entra, a beleza que estava escondida sai", escreveu um internauta. "Cada dia mais linda", comentou outro. Um terceiro fã publicou: "A bicha está cada dia mais maravilhosa".

Ascensão à fama: como MC Lomma ficou conhecida

MC Lomma alcançou o reconhecimento público em 2018, quando o clipe caseiro da música "Envolvimento" viralizou durante o Carnaval. O vídeo, que foi gravado em frente à casa da avó da artista, em Jaboatão dos Guararapes (PE), ganhou projeção nacional.

Sua popularidade foi impulsionada após ser compartilhado por figuras conhecidas como Anitta, Wesley Safadão e Solange Almeida. Naquela época, Lomma dividia os vocais com suas primas, Mirella e Mariely Santos, que formavam as Gêmeas Lacração.

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