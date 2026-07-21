Vini Jr. mudou o rosto? Veja antes e depois e entenda o procedimento realizado

Novo visual do jogador de futebol gerou repercussão nas redes sociais na última segunda-feira (20)

O jogador Vini Jr. voltou a movimentar as redes sociais na última segunda-feira (20), ao fazer sua primeira aparição pública ao lado da influenciadora Virginia Fonseca desde a retomada do relacionamento do casal, que havia chegado ao fim em maio deste ano.

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Os dois participaram da inauguração da academia da empresária, em Goiânia, mas o que mais chamou a atenção dos internautas foi a mudança no rosto do atacante do Real Madrid.

Confira antes x depois de Vini Jr:

Vini Jr. passou por uma harmonização facial que incluiu o refinamento da projeção do queixo, mudança que chamou a atenção na web (Reprodução/ Redes sociais)

Entenda o procedimento

A diferença no visual despertou a curiosidade dos seguidores e, segundo informações divulgadas pela revista Quem, o atleta passou por um procedimento de harmonização facial baseado no conceito de "naturalização facial".

Em entrevista ao site, o dermatologista Alessandro Alarcão, responsável pelo tratamento, explicou quais técnicas foram utilizadas.

"Realizamos uma naturalização facial, baseada na reestruturação dos ligamentos da face, associada a um refinamento da projeção do queixo, sempre respeitando as características anatômicas e a identidade do paciente", afirmou o médico.

De acordo com o especialista, o tratamento também contou com tecnologias voltadas para melhorar a qualidade da pele e reduzir a necessidade de procedimentos injetáveis. Para isso, foram utilizados recursos como lasers, radiofrequência e ultrassom para estimular a produção de colágeno e promover retração dos tecidos.