Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, chama atenção com comentário em foto de Vini Jr; confira
Esposa de Leonardo interagiu em publicação do dermatologista responsável por procedimentos estéticos do atacante do Real Madrid
Um comentário de Poliana Rocha em uma publicação envolvendo Vini Jr. movimentou as redes sociais na noite da última segunda-feira (20). A influenciadora chamou a atenção dos seguidores ao deixar uma mensagem em um post feito pelo dermatologista Alessandro Alarcão, médico responsável por procedimentos estéticos realizados no atacante do Real Madrid.
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Na publicação, o especialista aparece ao lado do jogador, que passou por uma sessão de harmonização facial. Entre os comentários, Poliana demonstrou admiração pelo registro e escreveu: "Energia boa". A interação rapidamente repercutiu entre os internautas, que passaram a comentar a mensagem da esposa do cantor Leonardo.
Poliana Rocha é mãe do cantor Zé Felipe, que encerrou o casamento com a influenciadora Virginia Fonseca em maio de 2025. Juntos por cerca de cinco anos, eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Desde o término, Zé Felipe segue solteiro. Após a separação, o artista chegou a viver um breve relacionamento com a cantora Ana Castela.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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