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Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, chama atenção com comentário em foto de Vini Jr; confira

Esposa de Leonardo interagiu em publicação do dermatologista responsável por procedimentos estéticos do atacante do Real Madrid

Gabrielle Borges
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Poliana Rocha é mãe do cantor Zé Felipe, que encerrou o casamento com a influenciadora Virginia Fonseca em maio de 2025. (Reprodução/Redes Sociais)

Um comentário de Poliana Rocha em uma publicação envolvendo Vini Jr. movimentou as redes sociais na noite da última segunda-feira (20). A influenciadora chamou a atenção dos seguidores ao deixar uma mensagem em um post feito pelo dermatologista Alessandro Alarcão, médico responsável por procedimentos estéticos realizados no atacante do Real Madrid.

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Na publicação, o especialista aparece ao lado do jogador, que passou por uma sessão de harmonização facial. Entre os comentários, Poliana demonstrou admiração pelo registro e escreveu: "Energia boa". A interação rapidamente repercutiu entre os internautas, que passaram a comentar a mensagem da esposa do cantor Leonardo.

Poliana Rocha é mãe do cantor Zé Felipe, que encerrou o casamento com a influenciadora Virginia Fonseca em maio de 2025. Juntos por cerca de cinco anos, eles são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Desde o término, Zé Felipe segue solteiro. Após a separação, o artista chegou a viver um breve relacionamento com a cantora Ana Castela.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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