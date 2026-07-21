Carolina Dieckmann relembra impacto da traição na vida de Preta Gil: 'Foi a porrada maior do câncer'

Documentário sobre a vida da cantora, que foi ao ar na última segunda-feira (20), abordou o fim do casamento com Rodrigo Godoy

Documentário sobre Preta Gil resgata descoberta da traição durante tratamento contra o câncer ( Foto: Reprodução/ Redes sociais )

Na noite da última segunda-feira (20), a TV Globo exibiu o documentário "Preta – Eu Não Ando Só", produção que relembra momentos marcantes da trajetória de Preta Gil, com foco no período em que a cantora enfrentou o tratamento contra um câncer de intestino.

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Além dos bastidores da luta contra a doença, o especial reuniu depoimentos de familiares e amigos próximos sobre um dos momentos mais delicados vividos pela artista: a descoberta da traição do então marido, Rodrigo Godoy, enquanto realizava sessões de quimioterapia.

A produção repercutiu nas redes sociais ao abordar o impacto do fim do casamento, encerrado em 2023 após a confirmação da infidelidade.

Um dos depoimentos que mais chamou a atenção foi o da atriz Carolina Dieckmann, amiga de longa data de Preta, que falou sobre o peso emocional daquele período.

"A doença da Preta tem um agravante muito grande, que eu nem consigo dizer o tamanho, que foi vir junto com o fim do casamento do jeito que foi. Eu acho que, naquele momento, foi a porrada maior do câncer. Você tomar porrada de alguém que você não espera, que você dorme…", afirmou a atriz.

Outro relato exibido no documentário foi o do apresentador Gominho, que contou ter decidido se mudar para a casa da cantora ao perceber que ela enfrentava o tratamento sem o apoio do então marido.

"Aí era o ex-marido traindo e ela fazendo quimio. Aí eu falei: 'Não, gente, não tem condição. Vou para lá'. A gente já foi na intenção de ficar sempre com ela", disse.

Relembre

O casamento de Preta Gil e Rodrigo Godoy chegou após virem à tona informações de que o personal trainer mantinha um relacionamento com Ingrid Lima, que trabalhava como stylist da cantora e frequentava a casa do casal.

Na época, Preta confirmou a infidelidade e afirmou que a traição ocorreu enquanto enfrentava uma das fases mais difíceis do tratamento contra o câncer.

Preto Gil descobriu traição enquanto passava por sessões de quimio

Meses depois, a artista revelou que decidiu encerrar o casamento enquanto estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após sofrer um quadro de sepse durante o tratamento.