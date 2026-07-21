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Carol Barboza homenageia povos originários com traje típico no Miss Universe Brasil 2026

Traje criado pelo estilista Humberto Larusso foi avaliado em R$ 35 mil

Amanda Martins

21 de julho de 2026 às 10:21

Modelo de Cametá levou à passarela referências à ancestralidade indígena, à cultura amazônica e às raízes paraenses durante a etapa de traje típico

Modelo de Cametá levou à passarela referências à ancestralidade indígena, à cultura amazônica e às raízes paraenses durante a etapa de traje típico ( Foto: Instagram/ missuniversepara )

A representante do Pará no Miss Universe Brasil 2026, Carol Barboza, escolheu a ancestralidade indígena como inspiração para o traje típico apresentado durante a competição nacional. O look foi apresentado no último domingo (19), durante a etapa de fotos oficiais e do desfile,  momento em que cada candidata representa seu estado por meio de elementos culturais, históricos e identitários. 

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Natural de Cametá, no nordeste paraense, a modelo de 25 anos levou à passarela uma criação inspirada na Guerreira Tupinambá. 

A final do concurso será realizada no próximo dia 25 de julho, em São Paulo, quando será escolhida a representante brasileira para o Miss Universo.

Criado pelo estilista Humberto Larusso, o figurino foi desenvolvido para valorizar a ancestralidade e as raízes paraenses e marajoaras da candidata. Avaliada em cerca de R$ 35 mil, a peça reúne materiais inspirados nos povos da floresta, além de pedras preciosas e semipreciosas utilizadas para reforçar referências à cultura amazônica.

Nas redes sociais, Carol compartilhou imagens da apresentação e recebeu mensagens de apoio de seguidores. "Meu Deus... Traje MÁXIMO... Não tem nenhum que supera!!! Impactando ao extraordinário.... É tudo nosso!!! Vamos Pará", escreveu um internauta. "Essa merece a coroa! Espetacular!", comentou outra seguidora.

Antes da escolha da vencedora, as 32 candidatas de todo o país participam de um período de confinamento no Morro dos Anjos Hotel Resort, em Bandeirantes, no norte do Paraná. Até a próxima sexta-feira (24), elas passam por treinamentos, ensaios, entrevistas, palestras, produção de conteúdo e avaliações de comunicação, postura e desenvoltura.

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