Engenheira civil será a representante do Pará no Miss Universe Brasil 2025

A engenheira civil Raquel Albuquerque foi aclamada Miss Universe Pará 2025 e vai representar o Estado no Miss Universe Brasil 2025, marcado para o dia 13 de fevereiro deste ano, em São Paulo. Considerado o principal concurso de beleza do país, o Miss Universe Brasil contará com 27 mulheres de todo o país, que vão competir em busca da coroa que garante uma vaga ao Miss Universe 2025.

“Estou extremamente feliz com esse título porque como Miss Universe Pará terei a oportunidade de lutar em prol de várias causas voltadas para as mulheres do Estado, tendo como foco o empoderamento feminino. O Miss Brasil Universe é o principal concurso de beleza do País e continua fomentando pautas importantes ao acompanhar o amadurecimento da nossa sociedade”, ressalta Raquel Albuquerque, que recebeu a faixa e a coroa das mãos de Kissia Oliveira, a Miss Pará 2024.

Engajada em causas sociais, a nova Miss Universe Pará tem 28 anos, é formada em Engenharia Civil e já possui experiência em concursos de beleza. Além disso, é formada em inglês e espanhol. A paraense foi escolhida para representar o Estado após uma criteriosa seleção realizada ano passado pela coordenação do Miss Universe Pará, sob a liderança do arquiteto paraense Lucas Camisão.

Desde então, Raquel vem se preparando para o concurso nacional, mas vai intensificar as aulas de inglês, cuidados estéticos e continuar com atividades em prol do empoderamento feminino, já que o Miss Universe Brasil tem como lema empoderar mulheres, levando beleza e inteligência em causas humanitárias ao redor do mundo.

No dia da grande final do Miss Universe Brasil, marcado para o dia 13 de fevereiro, em São Paulo, representantes dos 27 estados brasileiros competem em trajes de biquíni e gala. As finalistas vão responder a questionamentos dos jurados para definir a vencedora. A Miss Universe Brasil 2025 concorre ao Miss Universe 2025, o principal concurso de beleza do planeta, marcado para acontecer no final deste ano.

“Tenho o desafio de levar o nome do Pará ao topo no Miss Universe Brasil que está sob nova coordenação e promete um espetáculo grandioso em São Paulo. Nosso objetivo é continuar na preparação da Raquel, que tem um potencial muito grande para concursos internacionais, já que além de ser uma linda mulher, é inteligente e engajada em causas sociais, tudo que uma Miss Universe precisa”, finaliza Lucas Camisão, coordenador do Miss Universe Pará.