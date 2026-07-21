Harry Styles cancela show em São Paulo nesta terça (21); saiba o motivo

O anúncio foi feito pela produtora Live Nation, que informou o cancelamento por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais.

O cantor Harry Styles cancelou o show que faria em São Paulo nesta terça-feira (21) por conta de um problema de saúde durante a turnê. A apresentação estava marcada para acontecer no estádio MorumBIS, na capital paulista.

O anúncio foi feito pela produtora Live Nation, que informou o cancelamento por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais. Segundo a empresa, os ingressos para o evento serão reembolsados pelo mesmo canal utilizado na compra.

“Lamentamos profundamente informar que o show do Harry Styles que aconteceria na terça-feira, 21 de julho de 2026, no MorumBIS, foi cancelado devido a um problema de saúde na turnê”, informou a organização.

A nota, no entanto, não revelou qual foi o problema de saúde enfrentado pelo artista. Até o momento, Harry Styles não se pronunciou publicamente sobre o cancelamento da apresentação.

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Show de Harry Styles na sexta-feira segue confirmado

Apesar do cancelamento desta terça (21), a apresentação de Harry Styles prevista para sexta-feira (24) permanece confirmada, segundo a Live Nation. A produtora também informou que os fãs que tinham ingressos para o show cancelado poderão ter acesso a uma venda exclusiva de entradas para a nova data, enquanto houver disponibilidade.

“Os portadores de ingressos para o show de terça-feira (21 de julho) terão a chance de adquirir uma leva exclusiva de ingressos para o show de sexta-feira (24 de julho), enquanto durarem os estoques”, afirmou a empresa.

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As informações sobre a compra dos novos ingressos serão enviadas por e-mail pela Ticketmaster Brasil aos compradores. A Live Nation destacou ainda que trabalhou com o local do evento para disponibilizar o maior número possível de entradas para a apresentação de sexta-feira, mas alertou que a quantidade será limitada.