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De sunga, Hulk aproveita dia de praia com filhas e esposa, no Rio

O atleta do Fluminense publicou os cliques na última segunda-feira (20)

O Liberal

21 de julho de 2026 às 08:47

Hulk aproveita folga na praia com a esposa e as filhas

Hulk aproveita folga na praia com a esposa e as filhas ( Foto: Instagram/ hulkparaiba )

A segunda-feira (20) foi de descanso para Hulk. O jogador compartilhou nas redes sociais registros de um passeio em família em uma praia do Rio de Janeiro, onde apareceu de sunga preta ao lado da esposa, a médica e influenciadora Camila Ângelo, e das filhas Zaya, de 4 anos, e Aisha, de 2.

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Ele compartilhou um story o qual aparece caminhando pela areia com as duas meninas. No mesmo dia, Hulk também usou as redes sociais para homenagear os filhos mais velhos, Ian e Tiago, que comemoraram aniversário. Ian completou 18 anos, enquanto Tiago fez 16.

"Hoje é um dia muito especial. Meus filhos, Ian, que completa 18 anos, e Tiago, que completa 16 anos. Peço a Deus que continue abençoando a vida de vocês, guiando cada passo, dando saúde, sabedoria, proteção e um coração sempre firme nos caminhos do Senhor. Tenho muito orgulho dos homens que vocês estão se tornando. Que nunca faltem fé, humildade, coragem e determinação para lutar pelos seus sonhos", escreveu o atleta.

"Saibam que estarei sempre ao lado de vocês, torcendo, apoiando e amando incondicionalmente. Feliz aniversário, meus filhos! Que Deus conceda muitos anos de vida, repletos de alegrias, conquistas e grandes vitórias. Amo vocês infinitamente", completou  Hulk.

Ian, Tiago e Alice, de 12 anos, são filhos do primeiro casamento do jogador com a influenciadora Iran Ângelo, com quem ele foi casado entre 2007 e 2019. 

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