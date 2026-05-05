Fluminense anuncia a contratação de Hulk: 'Para abalar todas as estruturas do Rio e do Brasil'

O atacante Hulk está de casa nova. Após longa novela envolvendo sua negociação com o Fluminense e desgaste desnecessário com os dirigentes do Atlético-MG, o experiente atacante de 39 anos foi oficializado no clube carioca nesta terça-feira, mas só poderá jogar após a Copa, quando abre a janela de transferências.

Liberado sem custos pelo Atlético-MG, Hulk assinou contrato até dezembro de 2027 e vai herdar a camisa 7 que sempre utilizou em Belo Horizonte após a parada para a Copa do Mundo. Ele receberá o número de Soteldo, que vai trocá-lo pelo 30.

"Para abalar as estruturas de todos os cantos do Rio de Janeiro e do Brasil, Hulk é do Fluminense", usou suas redes sociais o clube para anunciar o final feliz em negociação que começou ainda no começo da temporada.

O clube postou um vídeo nas redes sociais no qual relembra a longa negociação com o atacante de 39 anos e coloca o personagem dos cinemas entrando e desferindo um soco no gramado no Maracanã, logo o transformando no reforço.

A apresentação ao novo clube ocorre apenas na semana que vem, pois Hulk terá uma festa de despedida do Atlético-MG agendada para domingo, antes da partida do Brasileirão diante do Botafogo, na Arena MRV.

"Fala torcida tricolor, muito feliz em fazer parte desta família", foram as primeiras palavras do reforço, que daria novas declarações em entrevista exclusiva à FluTV ainda nesta terça-feira.

O clube carioca não pode utilizar o reforço de imediato e seu primeiro contato com os torcedores vai ocorrer antes do jogo diante do São Paulo, dia 16 de maio, agendado para o Maracanã, no Brasileirão.