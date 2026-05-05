Fluminense anuncia a contratação de Hulk: 'Para abalar todas as estruturas do Rio e do Brasil' Estadão Conteúdo 05.05.26 20h02 O atacante Hulk está de casa nova. Após longa novela envolvendo sua negociação com o Fluminense e desgaste desnecessário com os dirigentes do Atlético-MG, o experiente atacante de 39 anos foi oficializado no clube carioca nesta terça-feira, mas só poderá jogar após a Copa, quando abre a janela de transferências. Liberado sem custos pelo Atlético-MG, Hulk assinou contrato até dezembro de 2027 e vai herdar a camisa 7 que sempre utilizou em Belo Horizonte após a parada para a Copa do Mundo. Ele receberá o número de Soteldo, que vai trocá-lo pelo 30. "Para abalar as estruturas de todos os cantos do Rio de Janeiro e do Brasil, Hulk é do Fluminense", usou suas redes sociais o clube para anunciar o final feliz em negociação que começou ainda no começo da temporada. O clube postou um vídeo nas redes sociais no qual relembra a longa negociação com o atacante de 39 anos e coloca o personagem dos cinemas entrando e desferindo um soco no gramado no Maracanã, logo o transformando no reforço. A apresentação ao novo clube ocorre apenas na semana que vem, pois Hulk terá uma festa de despedida do Atlético-MG agendada para domingo, antes da partida do Brasileirão diante do Botafogo, na Arena MRV. "Fala torcida tricolor, muito feliz em fazer parte desta família", foram as primeiras palavras do reforço, que daria novas declarações em entrevista exclusiva à FluTV ainda nesta terça-feira. O clube carioca não pode utilizar o reforço de imediato e seu primeiro contato com os torcedores vai ocorrer antes do jogo diante do São Paulo, dia 16 de maio, agendado para o Maracanã, no Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Fluminense Hulk COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma mais de 20 mil torcedores garantidos para o jogo contra o Palmeiras pela Série A Torcida azulina garante presença no Mangueirão para duelo da Série A; vendas seguem com valores promocionais até quarta-feira (6) 05.05.26 17h43 FUTEBOL Remo x Palmeiras marca o encontro do pior mandante contra o melhor visitante pela Série A Leão x Porco duelam em situações opostas na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro 05.05.26 17h23 Futebol Elenco do Palmeiras vale quase 8 vezes mais que o do Remo, aponta site; veja os valores Remo e Palmeiras se enfrentam pela Série A e, segundo o site especializado de transferência Transkermak, a diferença de valores é absurda 05.05.26 16h27 futebol Copa Norte: Águia de Marabá tem menos derrotas que o Paysandu na temporada Equipes se enfrentam pelas quartas de final da Copa Norte na próxima quarta-feira (6) 05.05.26 12h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico Abel Ferreira desfalca o Palmeiras contra o Remo pelo Brasileirão; entenda Suspenso pelo STJD, técnico não comanda o Verdão no duelo no Mangueirão 05.05.26 11h47 Futebol Quintana não joga contra o Águia de Marabá e encaminha saída para futebol internacional; entenda De acordo com o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, o defensor tem negociações avançadas com um clube da Tailândia. 05.05.26 15h31 futebol Em busca da quarta vitória na Série C, Paysandu inicia venda de ingressos para duelo contra Anápolis Partida ocorre no sábado (9), no estádio da Curuzu, às 17h 05.05.26 9h26 Futebol Mangueirão recebe impedimento semiautomático e estreia tecnologia em jogo do Remo Arena será a primeira do Norte com o sistema, que começa a ser utilizado na partida contra o Palmeiras pela Série A 04.05.26 22h15