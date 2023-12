Hulk Paraíba terá segundo filho com Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher Iran Ângelo

Hulk Paraíba pode ser pai pela quinta vez. O colunista Leo Dias disse que o jogador de futebol foi informado que a companheira, Camila Ângelo, está esperando o segundo filho do relacionamento com o atleta. A informação ainda não foi confirmada por Camila ou Hulk.

Zaya, de 1 ano, é a primeira filha do casal. Hulk é pai ainda de Ian, de 14 anos, de Thiago, de 12, e Alice, de 9. Os três são frutos do casamento com Iran Ângelo, tia de Camila, atual esposa do atleta.

Para quem não lembra, o casamento do jogador e Iran chegou ao fim em 2019 após 12 anos de união. Pouco depois, ele assumiu o namoro com a sobrinha da ex-mulher, causando uma série de polêmicas em torno do novo casal, além de alguns problemas familiares.

Camila era bem próxima da tia, inclusive a jovem frequentava a casa de Iran e Hulk na China, antes dela se formar em Medicina. Camila foi apontada como pivô da separação, sendo acusada de ter um caso com o jogador enquanto ele estava casado com a tia, o que foi negado por Hulk.