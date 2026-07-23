Carol Nakamura realiza 'rejuvenescimento íntimo': 'Vou reduzir a quilometragem para 18'

Bailarina contou nas redes sociais que conheceu o procedimento durante uma consulta ginecológica de rotina e decidiu iniciar o tratamento com laser

A influenciadora digital e bailarina Carol Nakamura, de 43 anos, contou aos seguidores, na última quarta-feira (22), que iniciou um protocolo de "rejuvenescimento íntimo". Em tom descontraído nos Stories, ela brincou com a decisão ao comentar o resultado que espera alcançar.

VEJA MAIS

"Vou sair daqui rejuvenescida. Cheguei com 40 e vou reduzir a quilometragem para 18. É a primeira vez que estou me examinando dessa forma e fiquei muito curiosa para conhecer essa parte", disse.

Carol explicou que conheceu o procedimento durante uma consulta ginecológica de rotina e decidiu dar continuidade ao tratamento. O método foi realizado com laser de CO₂.

De acordo com a ginecologista Fabiane Gama, responsável pelo atendimento, o protocolo pode ser aplicado tanto na região externa quanto interna da área íntima, com o objetivo de estimular a produção de colágeno.

"A partir dos 40 anos, a queda hormonal pode provocar uma perda mais significativa de colágeno na região íntima. O laser pode ser utilizado para estimular essa produção e tratar alterações relacionadas ao envelhecimento dos tecidos", explicou a profissional.

Durante o relato, Nakamura também chamou atenção para o constrangimento que ainda impede muitas mulheres de procurar atendimento especializado.

"Existe um tabu muito grande em relação aos cuidados com essa parte íntima. Algumas pessoas enfrentam problemas que dificultam até a relação sexual, mas não procuram um profissional por vergonha. Precisamos cuidar não apenas do rosto e do corpo, mas também da nossa região íntima", afirmou.