Raquel Pacheco abre o jogo sobre 'Bruna Surfistinha 2' e retorno ao conteúdo adulto

O longa tem previsão de estrear em 2027 e abordará a vida da personagem após deixar a prostituição

Quinze anos depois de ter sua trajetória levada aos cinemas, Raquel Pacheco, conhecida nacionalmente como Bruna Surfistinha, prepara um novo capítulo da própria história nas telonas. Com estreia prevista para 2027, "Bruna Surfistinha 2" voltará a contar com Deborah Secco no papel principal e abordará o período vivido pela escrita e DJ, após deixar a prostituição.

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Em entrevista exclusiva a O Liberal, concedida ao jornalista e parceiro Juan Filder, ela também falou sobre o retorno à produção de conteúdo adulto, a maternidade e os projetos que pretende realizar nos próximos anos.

Diferentemente do primeiro longa, lançado em 2011, que retratou o período em que deixou a casa dos pais para se tornar garota de programa, a continuação acompanhará uma nova fase da vida de Raquel.

Segundo ela a produção também abordará sua atuação com conteúdo adulto, realidade diferente da prostituição.

"Foi uma decisão que demorei um pouco para tomar, mas recebi uma proposta da Fatal Fans que fez sentido para mim. Já vinha pensando nessa possibilidade desde o ano passado. Voltei para essa área, mas não me prostituindo, porque são coisas totalmente diferentes. Fazer programa é uma coisa; produzir conteúdo adulto é outra. Nesse trabalho, a gente escolhe os parceiros e as colaborações", explicou.

Ela também comentou a relação construída com Deborah ao longo dos dois filmes. Ela destacou que a atriz sempre tratou sua história com respeito e afirmou que esse vínculo permaneceu durante a produção da sequência.

"É uma relação de muito carinho e muito profissionalismo. Ela, desde o primeiro filme e agora no segundo, sempre demonstrou esse acolhimento pela minha história", afirmou.

Embora ainda não tenha assistido ao primeiro corte do novo longa, Raquel adiantou que a sequência trará acontecimentos que não foram explorados na produção anterior e revelou que a personagem também aparecerá trabalhando com conteúdo adulto.

Durante a conversa, a DJ relembrou outro momento marcante da vida pessoal: a maternidade. Mãe das gêmeas Maria e Elis, hoje com quase cinco anos, ela afirmou que ter as filhas representou a realização de um antigo sonho.

"Para mim foi incrível. O tempo passou muito rápido. A maternidade realmente foi a realização de um sonho", disse.