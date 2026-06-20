Deborah Secco fala sobre 'Bruna Surfistinha 2' e celebra retorno ao papel

Após mais de 15 anos do sucesso de "Bruna Surfistinha", Deborah Secco volta a interpretar Raquel Pacheco nas telonas. A atriz acaba de concluir as gravações de "Bruna Surfistinha 2" e, em entrevista exclusiva ao jornalista Juan Filder, falou sobre a emoção de reencontrar a personagem que marcou sua carreira, a relação com a escritora que inspirou a trama e a nova fase profissional, que a levou a deixar os contratos fixos da televisão.

A sequência do longa dirigido por Marcus Baldini chega aos cinemas em dezembro de 2026 e promete mostrar uma fase diferente da protagonista. Desta vez, a narrativa deve explorar temas como maternidade, empreendedorismo e os desafios enfrentados por Raquel Pacheco diante da exposição pública e dos julgamentos que acompanham sua trajetória.

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Déborah afirmou que o contato constante com Raquel foi fundamental durante a construção do novo filme e destacou a responsabilidade de interpretar uma pessoa real.

"Raquel é o nosso ponto de partida. É muito especial fazer um filme sobre alguém que existe. Tenho muito cuidado e preocupação em representá-la. É uma honra poder ter essa troca e essa relação que construímos desde o primeiro filme", afirmou.

A atriz revelou que chegou a acreditar que a história terminaria no primeiro longa, lançado em 2011. Segundo ela, apesar dos pedidos por uma continuação terem surgido logo após a estreia, somente agora enxergou uma nova história capaz de justificar o retorno da personagem.

"Eu achava que era um filme muito redondinho e que não teria continuação. Mas tantos anos depois, percebi que temos, sim, uma história forte, importante e necessária para contar. É um filme completamente diferente", explicou.

Além do retorno ao cinema, Déborah também comentou a decisão de não manter contratos de longa duração com emissoras. Nos últimos anos, a atriz passou a se dedicar mais aos negócios e à vida em família, principalmente para acompanhar mais de perto a filha, Maria Flor, de 10 anos.

Segundo ela, o formato tradicional das novelas, que exige meses seguidos de gravações, deixou de fazer sentido neste momento da vida.

"Tenho uma filha de 10 anos e sinto que ainda tenho poucos anos em que ela realmente me quer tão presente. Perder um ano inteiro em uma novela hoje não faz sentido para mim. Quero aproveitar essa fase da infância e da pré-adolescência dela o máximo possível", disse.

A artista, porém, faz questão de ressaltar que a atuação continua sendo sua grande paixão e garante que não pretende abandonar os trabalhos diante das câmeras. "Atuar é a mnha paixão. Amo ser atriz. Hoje meu foco também está nos meus negócios, mas nunca vou deixar de atuar", declarou.