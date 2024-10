VÍDEO: ator Juan Paiva dubla Joelma ao som de ‘Voando pro Pará’

Neste domingo (13), a música “Voando pro Pará” mais uma vez ganhou destaque nacional. No quadro “Batalha do Lip Sync”, do programa Domingão com Huck, o ator Juan Paiva, vestido a caráter, interpretou Joelma. Para surpreender ainda mais o público, o programa trouxe a própria cantora Joelma ao palco durante a apresentação, enquanto Juan dublava a canção. Veja o vídeo:

A performance contou com a participação do balé do Domingão, que formou um túnel de boas-vindas para a chegada de Joelma, complementando o show do ator. Os convidados do programa — Dona Dea, Ed Gama, Lívia Andrade e Maya Massafera — ficaram surpresos e se divertiram com a apresentação.