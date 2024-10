Círio, Tacacá, Joelma: Wanessa Camargo se declara a Belém

A cantora Wanessa Camargo concedeu uma entrevista ao O Liberal, onde falou sobre sua primeira experiência em Belém para acompanhar o Círio de Nazaré. A artista se apresenta nesta quinta-feira (10), às 19h, na Praça Santuário, durante o show “Maria Vem”.

“Estou me sentindo honrada e muito grata por estar aqui. A primeira vez no Círio… a expectativa é que eu possa viver uma experiência que nunca mais vou esquecer. Pelas histórias que me contaram, eu sei que vai ser algo muito especial”, afirmou Wanessa.

Ela destacou a importância de participar não só como cantora, mas também como mulher de fé. “Não estou aqui apenas como cantora, mas também com a minha fé. Poder compartilhar isso com tantas pessoas será muito especial.”

Durante sua estadia, Wanessa também planeja explorar a cidade. “Toda vez que venho a Belém, aproveito para passear. Já combinei com meus amigos de ir à Feira de Artesanato, ao Porto, e claro, ao mercado para fazer minhas comprinhas”, contou.

Wanessa, que desembarcou em Belém na quarta-feira (09), experimentou o famoso tacacá pela primeira vez, adaptado para sua dieta vegana, sem camarão e jambu. “O Brasil é tão rico culturalmente! Em Belém, a comida tem um gosto tão único, que você não encontra em nenhum outro lugar. Acho maravilhoso o orgulho que as pessoas daqui têm da sua cultura, é algo muito enraizado e me emociona muito”, disse.

Com 25 anos de carreira em 2025, Wanessa promete novidades. “No ano que vem, vou comemorar meus 25 anos de carreira com muitos projetos incríveis. Já estamos preparando tudo. Quero fazer algo lindo”, revelou a cantora, que também mencionou o desejo de fazer uma parceria musical com Joelma.

