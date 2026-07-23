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Caíque Verli: Repórter de afiliada da TV Globo no ES morre com 33 anos; causas são investigadas

Caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado ao Departamento de Homicídios

O Liberal
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Repórter foi encontrado no apartamento onde morava, em Vitória; velório será realizado em Minas Gerais (Reprodução/ Redes sociais)

O jornalista Caíque Verli, repórter da TV Gazeta, afiliada da TV Globo no Espírito Santo, morreu nesta quinta-feira (23), aos 33 anos. Ele foi encontrado no apartamento onde morava, em Vitória. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada por amigos, mas o óbito foi constatado no local. As causas da morte são investigadas pela Polícia Civil.

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Segundo a corporação, o caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado ao Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). A Polícia Científica realizou a perícia no imóvel, analisou imagens de câmeras de segurança e colheu depoimentos de testemunhas.

De acordo com as diligências iniciais, não foram identificados indícios de outras causas para a morte, que, preliminarmente, pode estar relacionada a questões de saúde. A confirmação dependerá do resultado dos exames periciais. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Natural de Carangola, em Minas Gerais,  Verli era formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Viçosa (UFV). Ingressou na Rede Gazeta após participar da 17ª turma do Curso de Residência da emissora e, desde 2017, atuou na redação multimídia, com passagens pelo portal A Gazeta, pela rádio CBN Vitória e pela TV Gazeta.

Em nota, a emissora local lamentou a morte do jornalista e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão. A empresa informou que a família está sendo acompanhada e destacou a dedicação e o comprometimento de Caíque com o jornalismo ao longo da carreira.

A apresentadora do telejornal Gazeta Meio Dia, Rafaela Marquezini, também prestou homenagem ao colega. "Ele tinha muito cuidado com as fontes e respeito pela dor do outro. Tinha um faro apurado pelas notícias, era apaixonado por jornalismo", afirmou.

O velório e o sepultamento serão realizados em Minas Gerais, onde vive a família do jornalista.

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