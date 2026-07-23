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Em viagem pela França, Francisco Gil se derrete por paraense Alane Dias: 'Te amo'

Casal compartilhou registros da viagem pela ilha de Córsega na última quarta-feira (22)

Amanda Martins

23 de julho de 2026 às 09:43

Os dois aproveitaram dias de descanso em um cenário litorâneo da França

Os dois aproveitaram dias de descanso em um cenário litorâneo da França ( Foto: Instagram/ franciscogil )

Francisco Gil escolheu as redes sociais para fazer uma declaração pública à namorada, a atriz e ex-BBB paraense Alane Dias. Na última quarta-feira (22), o cantor compartilhou registros da viagem do casal pela ilha de Córsega, na França, e aproveitou a publicação para exaltar a amada. 

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Nas imagens, Fran, que é filha da cantora Preta Gil, aparece em uma selfie enquanto Alane surge ao fundo, de biquíni, deitada sobre uma pedra à beira-mar.

Em outro registro, o músico publicou uma foto da paraense contemplando a paisagem e escreveu: "Te amo! Te amo! Te amo!".

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Na publicação, o cantor também marcou o perfil de Alane e acrescentou um emoji de coração.

O casal está viajando durante essa semana pela ilha francesa, conhecida pelas praias e cenários naturais, e vem compartilhando momentos da viagem com os seguidores.

Alane Dias e Francisco Gil estão juntos desde abril de 2025. Eles se assumiram publicamente o relacionamento em maio do mesmo ano. 

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