Em viagem pela França, Francisco Gil se derrete por paraense Alane Dias: 'Te amo'

Francisco Gil escolheu as redes sociais para fazer uma declaração pública à namorada, a atriz e ex-BBB paraense Alane Dias. Na última quarta-feira (22), o cantor compartilhou registros da viagem do casal pela ilha de Córsega, na França, e aproveitou a publicação para exaltar a amada.
VEJA MAIS
Nas imagens, Fran, que é filha da cantora Preta Gil, aparece em uma selfie enquanto Alane surge ao fundo, de biquíni, deitada sobre uma pedra à beira-mar.
Em outro registro, o músico publicou uma foto da paraense contemplando a paisagem e escreveu: "Te amo! Te amo! Te amo!".
Na publicação, o cantor também marcou o perfil de Alane e acrescentou um emoji de coração.
O casal está viajando durante essa semana pela ilha francesa, conhecida pelas praias e cenários naturais, e vem compartilhando momentos da viagem com os seguidores.
Alane Dias e Francisco Gil estão juntos desde abril de 2025. Eles se assumiram publicamente o relacionamento em maio do mesmo ano.