Alane Dias fala sobre relação com Bia do Brás após o BBB: 'Foi algo natural'

A ex-BBB paraense Alane Dias comentou pela primeira vez sobre o afastamento de Beatriz Reis, a Bia do Brás, após o fim do BBB 24. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, a atriz e bailarina afirmou que o distanciamento aconteceu de forma natural e descartou qualquer desentendimento entre as duas.

Durante o reality, Alane e Bia construíram uma das amizades mais marcantes da edição e permaneceram aliadas até o fim da competição.

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"O distanciamento com a Bia foi algo natural, de rotinas de vida que mudaram", declarou.

Segundo Alane, a convivência diária dentro da casa justificava a proximidade entre elas, mas o carinho permaneceu mesmo após o programa.

"Quando moramos juntas, estávamos mais próximas, mas eu a adoro e a admiro."

Alane relembra ataques nas redes sociais após o BBB

Na entrevista, a paraense também falou sobre o impacto da exposição após deixar o reality. Ela contou que nunca havia convivido com mensagens de ódio nas redes sociais antes da participação no programa, mas afirmou que aprendeu a lidar com as críticas.

"Nunca tinha tido contato com esse hate, mas percebo hoje que o amor que recebo é muito maior", disse.

Alane também comentou que percebe uma diferença entre o comportamento dos internautas e o carinho recebido do público presencialmente.

"Na internet, criticam muito quando levanto a perna. Mas, quando estou nos ensaios ou na Sapucaí como musa da Grande Rio, o público grita justamente para eu levantar a perna e vibra. O hate não me tira mais do sério."