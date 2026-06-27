Alane Dias marca presença no Festival de Parintins e exalta Isabelle Nogueira

A atriz paraense Alane Dias marcou presença na primeira noite do 59º Festival Folclórico de Parintins, realizada na última sexta-feira (26), e fez questão de demonstrar apoio à amiga Isabelle Nogueira antes da apresentação do Boi Garantido no Bumbódromo. As duas participaram juntas do BBB 24 e mantêm uma amizade desde o reality.

Alane viajou ao Amazonas acompanhada da mãe, Aline Dias, para viver de perto um dos maiores eventos culturais do país. Nas redes sociais, ela compartilhou fotos e vídeos da festa.

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Antes do início das apresentações, a atriz visitou o camarim de Isabelle Nogueira e publicou uma foto ao lado da amiga, acompanhada de uma mensagem de admiração. "Ela faz história. Nasceu para isso e carrega junto consigo um povo inteiro", escreveu Alane, exaltando a dedicação da cunhã-poranga ao Festival de Parintins.

O Festival de Parintins segue até este domingo (28), reunindo milhares de pessoas no Bumbódromo para acompanhar a tradicional disputa entre os bois Caprichoso e Garantido, marcada por alegorias monumentais, rituais indígenas, toadas inéditas e apresentações inspiradas na cultura da Amazônia.