Cinegrafista da Band Minas morre e repórter fica em coma após acidente na BR-381

Um acidente envolvendo um veículo da TV Band Minas e um caminhão resultou na morte do repórter cinematográfico Rodrigo Lapa e deixou a repórter Alice Ribeiro em coma. A colisão aconteceu na quarta-feira, 15, próximo ao distrito de Ravena, na BR-381, em Minas Gerais.

Alice foi resgatada pelo helicóptero Arcanjo, dos Bombeiros, e levada em estado grave para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Ela segue internada em coma.

Conforme publicação da emissora em suas redes sociais, Rodrigo Lapa, de 49 anos, era natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele teve passagens pela TV Band Minas entre 2022 e 2024, retornando depois em 2025.

Trajetória e homenagens a Rodrigo Lapa

O cinegrafista fez coberturas marcantes como o carnaval de Belo Horizonte. Também acompanhou a tragédia das chuvas na região da zona da mata, que atingiu principalmente as cidades de Ubá e Juiz de Fora.

Além do jornalismo, Lapa era palhaço de formação e dedicava seu tempo fora da emissora para levar sorrisos a crianças hospitalizadas. O cinegrafista deixa esposa e uma filha de 7 anos.

Investigações sobre o acidente

O enterro de Rodrigo Lapa está marcado para 12h no Cemitério do Bonfim em Belo Horizonte. O sepultamento será realizado às 16h.

A TV Band Minas divulgou que aguarda as investigações sobre as causas do acidente. A emissora afirmou que lamenta profundamente o ocorrido e já está prestando toda assistência aos familiares das vítimas.

A Polícia Civil de Minas Gerais informou que requisitou a presença da perícia oficial no local. O objetivo é identificar e coletar vestígios que irão subsidiar a investigação.