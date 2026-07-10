Otaviano Costa surge 'nu' após vídeo de Flávia Alessandra de lingerie viralizar; entenda

O apresentador Otaviano Costa, de 53 anos, entrou na onda da repercussão envolvendo a esposa, Flávia Alessandra, e divertiu os seguidores nas redes sociais. Após a atriz viralizar por uma cena de lingerie na novela "Quem Ama Cuida", ele compartilhou um vídeo em que aparece "nu" e brincou dizendo que o conteúdo teria sido "vazado".

A publicação rapidamente chamou a atenção dos fãs, mas Otaviano explicou que as imagens não são recentes. Segundo o apresentador, o vídeo foi gravado há cerca de 15 anos, durante sua participação no programa" Amor & Sexo", e resgatado apenas para entrar na brincadeira iniciada pela esposa.

"Hackearam meu Instagram e vazaram esse vídeo. Alguém sabe como apaga? Deus me livre ser vingativo, né, Fábia/Flávia? [risos]. Sim, esse é um striptease realizado na minha primeira temporada a bordo do maravilhoso Amor & Sexo, há 15 anos, diretamente do nude do tempo", escreveu.

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Flávia Alessandra "antecipou" a brincadeira

A publicação de Otaviano aconteceu um dia após Flávia Alessandra provocar os seguidores ao anunciar que o marido faria uma postagem inusitada. A atriz, que viralizou com a cena em que sua personagem Fábia aparece de lingerie tentando seduzir Ulisses, interpretado por Alexandre Borges, adiantou a surpresa.

"Amanhã Otaviano vai postar vídeo semi nu... Aguardem", escreveu a atriz, aumentando a expectativa do público.

Apresentador elogiou a esposa após cena viral em novela

Antes de compartilhar o vídeo, Otaviano Costa já havia demonstrado o orgulho pela repercussão da atuação de Flávia Alessandra. O apresentador publicou registros dos bastidores da novela e fez uma declaração bem-humorada sobre o sucesso da esposa nas redes sociais, celebrando a reação dos internautas à sequência que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)