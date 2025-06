Flávia Alessandra diz que não dorme abraçada com o marido, Otaviano Costa, há quase 20 anos

Flávia Alessandra revelou que não dorme "agarradinha" com o marido, Otaviano Costa, há quase 20 anos. A decisão aconteceu no início do casamento dos dois, quando ela atuava em Pé Na Jaca, novela de 2006.

A atriz falou sobre o assunto no Pé No Sofá, seu podcast com sua filha, Giulia Costa. Ela explicou que tudo começou quando Otaviano lhe deu um tapa na cara após um espasmo enquanto dormia.

"Estou eu dormidinha de madrugada, a gente pertinho... pá!, recebi um tapão na cara. Acordei em pânico. Eu nunca levei um tapa na cara. Nem os de mentira, que passavam longe", disse.

A apresentadora ainda disse que a reação dos dois foi dar risada da situação.

"Moral da história: nunca mais dormimos agarradinhos, juntinhos. Morro de medo de dormir agarrada com ele."