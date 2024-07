Aneurisma de aorta: veja como prevenir o quadro clínico que afetou o apresentador Otaviano Costa

Aneurisma aorta é quando a parede da artéria aorta, que é a maior e mais importante do corpo humano, se alarga de forma anormal. A prevenção inclui o controle rigoroso da pressão arterial, manutenção de níveis saudáveis de colesterol, cessação do tabagismo, adesão a uma dieta equilibrada e prática regular de atividade física, bem como, estar realizando regularmente check-up, conforme destaca o médico cardiologista Antonio Monteiro, de Belém. O assunto ganhou destaque após o apresentador Otaviano Costa, de 51 anos, anunciar ter sido diagnosticado com esse quadro clínico.

“Um aneurisma de aorta é quando a parede da artéria aorta, que é a maior e mais importante do corpo humano, se alarga de forma anormal. Isso acontece porque as camadas da parede da artéria ficam enfraquecidas, o que pode ser causado por vários fatores diferentes. Entre as principais causas estão a aterosclerose, que consiste no acúmulo de gordura na parede do vaso, a hipertensão arterial não controlada, que ao longo do tempo pode enfraquecer a aorta, e o tabagismo, que aumenta o risco devido aos efeitos adversos do tabaco nas artérias”, explica o cardiologista.

VEJA MAIS

Antonio Monteiro ainda destaca que a doença seria a predisposição genética, infecções vasculares, traumas físicos diretos na aorta podem contribuir para o desenvolvimento de um aneurisma, que por muita vezes, é assintomático, até atingir níveis considerados preocupantes.

“Muitas vezes assintomático até atingir um tamanho crítico, um aneurisma de aorta pode representar um sério risco à saúde em caso de rompimento, por isso o diagnóstico precoce e o acompanhamento médico são essenciais para monitorar qualquer crescimento e tomar medidas preventivas necessárias”, alerta o especialista.

Como prevenir?

De acordo com o cardiologista Antonio Monteiro, a prevenção do aneurisma de aorta inclui o controle rigoroso da pressão arterial, manutenção de níveis saudáveis de colesterol, cessação do tabagismo, adesão a uma dieta equilibrada e prática regular de atividade física. Além disso, é importante o diagnóstico precoce e o acompanhamento médico regular para identificar e monitorar qualquer crescimento do aneurisma ou fatores que podem levar a um aneurisma.

Importância de fazer check up regularmente

O especialista esclarece que o check-up cardíaco é fundamental para detectar precocemente fatores de risco cardiovascular e condições que podem levar a doenças cardíacas. Ele permite avaliar a pressão arterial, o perfil lipídico (níveis de colesterol e triglicerídeos), a glicemia, além de identificar sintomas cardíacos que podem não ser perceptíveis inicialmente.

“O check-up cardíaco é fundamental para detectar precocemente fatores de risco cardiovascular e condições que podem levar a doenças cardíacas. Ele permite avaliar a pressão arterial, o perfil lipídico (níveis de colesterol e triglicerídeos), a glicemia, além de identificar sintomas cardíacos que podem não ser perceptíveis inicialmente”,reforça.

Como é feito o check up cardíaco?

O especialista também explica que um check-up do coração geralmente inclui uma avaliação médica detalhada, histórico médico familiar e pessoal, além de exames físicos como ausculta cardíaca e pulmonar. Exames laboratoriais são comuns para avaliar níveis de colesterol, glicose, entre outros. Exames complementares como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico e monitoramento ambulatorial da pressão arterial (MAPA) podem ser realizados para uma avaliação mais completa, sendo indicado de acordo com os achados na consulta e sua necessidade.

“Nele podem ser identificadas condições como hipertensão arterial, dislipidemia (níveis anormais de colesterol e triglicerídeos), diabetes mellitus, doença arterial coronariana (angina ou infarto), arritmias cardíacas, entre outras condições que afetam a saúde do coração, inclusive a presença de alterações estruturais importantes como o aneurisma de aorta”, finaliza Antonio Monteiro.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)