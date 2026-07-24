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Filme de Elize Matsunaga na Netflix: veja o que é real e o que foi adaptado na obra

O filme “Elize: Sombras de uma Mulher”, lançado pela Netflix nesta quarta-feira (22), revisita um dos crimes de maior repercussão do Brasil

Gabrielle Borges
fonte

"Elize: Sombras de Uma Mulher" (Divulgação/Netflix/Ana Pazian)

O filme “Elize: Sombras de uma Mulher”, lançado pela Netflix nesta quarta-feira (22), revisita um dos crimes de maior repercussão do Brasil: o assassinato do empresário Marcos Matsunaga, ocorrido em 2012.

A produção acompanha a trajetória de Elize Matsunaga desde a infância, passando pelo relacionamento com o empresário até a condenação pelo crime. Apesar de ser inspirado em fatos reais, o longa também apresenta elementos dramatizados e situações criadas para conduzir a narrativa cinematográfica.

Entre as cenas retratadas no filme, algumas levantam dúvidas sobre o que realmente aconteceu no caso. Marcos teria ameaçado internar Elize? Ela chegou a contratar um detetive para acompanhar os passos do marido? Confira o que é realidade e o que foi adaptado em “Elize: Sombras de uma Mulher”.

Marcos Matsunaga estava vivo durante o crime?

Um dos detalhes mais controversos do caso não aparece no filme. Segundo informações divulgadas na época do julgamento, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) indicou que Marcos Matsunaga ainda apresentava sinais vitais no início do processo de esquartejamento do corpo.

A perícia apontou que o empresário teria sobrevivido ao disparo que o atingiu antes de ser morto por Elize. O detalhe foi analisado durante o processo judicial e se tornou um dos pontos discutidos pela acusação e pela defesa.

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Marcos tentou internar a ex-esposa?

Uma das situações mostradas no filme envolve a possibilidade de Marcos Matsunaga tentar internar a ex-esposa em uma clínica psiquiátrica para seguir o relacionamento com ela. A produção também retrata o início do envolvimento entre os dois enquanto o empresário ainda era casado.

No longa, a primeira esposa de Marcos é chamada de Rafaela. Já o livro “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido”, do jornalista Ullisses Campbell, informa que o nome dela é Lívia de Sousa.

Segundo a obra, Lívia teria sido internada após desenvolver um quadro de depressão relacionado ao fim do casamento. O relacionamento entre Marcos e Elize veio à tona posteriormente, e o empresário decidiu deixar a primeira esposa para assumir a nova relação.

Elize sofreu abusos na adolescência?

O filme também aborda o passado de Elize Matsunaga e menciona relatos de abusos sofridos durante a juventude. A abordagem tem relação com depoimentos apresentados durante o julgamento do caso.

Na época, uma tia de Elize afirmou aos jurados que ela teria sofrido abuso sexual cometido pelo padrasto quando tinha aproximadamente 14 anos. O relato fez parte da estratégia da defesa durante o processo, que buscava apresentar aspectos da trajetória pessoal da ré.

Marcos ameaçou tirar a guarda da filha?

Outra cena mostrada na produção envolve pesquisas feitas por Marcos sobre internação compulsória e a possibilidade de assumir sozinho a guarda da filha do casal.

O temor de perder a guarda da criança também apareceu em declarações dadas por Elize após o crime. Em uma carta divulgada posteriormente, ela afirmou que teria sido ameaçada pelo empresário com a perda da guarda. As afirmações, porém, foram contestadas pela família de Marcos Matsunaga e pela acusação durante o processo judicial.

Elize contratou um detetive para seguir Marcos?

Nesse ponto, o filme retrata um episódio que realmente aconteceu. Antes do assassinato, Elize Matsunaga contratou um detetive particular para investigar os passos do marido.

O trabalho de investigação revelou imagens de Marcos acompanhado de outra mulher. Segundo informações apresentadas no caso, o empresário teria passado cerca de 15 horas com ela entre os dias 18 e 19 de maio de 2012. O material foi entregue a Elize antes do confronto que terminou com a morte de Marcos no apartamento do casal, em São Paulo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

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