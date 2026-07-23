Lorena Comparato recorreu à terapia para viver Elize Matsunaga

Atriz contou que fez um processo terapêutico para si e outro voltado especificamente à personagem

A atriz Lorena Comparato recorreu a um processo terapêutico para construir a personagem Elize Matsunaga em "Elize: Sombras de Uma Mulher", novo filme da Netflix. Ela buscou separar a experiência pessoal da ficção e contou com acompanhamento profissional para compreender a trajetória da mulher responsável pelo assassinato do empresário Marcos Matsunaga em 2012.

Em entrevista, Lorena revelou ter feito um processo terapêutico para si e outro especificamente para a personagem. A atriz também conversou com a psiquiatra Cecília Gross durante a preparação para o papel.

"Durante todos esses anos de carreira, separei muito os personagens de mim. Ao mesmo tempo, empresto muito de mim para as minhas personagens e aprendo com elas. Mas a separação para mim é muito saudável. Fiz um processo de terapia para mim ... e outro para a Elize", afirmou a artista.

A busca pelo passado de Elize Matsunaga

Segundo Lorena Comparato, a preparação foi guiada pela tentativa de entender quem era Elize Matsunaga antes do crime. "Era muito importante para mim mostrar de onde ela veio, sua família, essas relações com essas pessoas...", explicou a atriz.

Lorena pontuou que o contexto da personagem precisa ser considerado para a interpretação. Ela lembrou que Elize sofreu abusos na adolescência, deixou a casa da família sem apoio e passou pela prostituição, vivendo diferentes situações de violência antes de cometer o assassinato de Marcos Matsunaga, em 2012.

O filme e a discussão sobre violência

A atriz ressaltou que a intenção do filme não é justificar o assassinato. Para ela, a produção procura apresentar essa trajetória com respeito e abrir espaço para que o público tire suas próprias conclusões sobre o caso.

"Eu prefiro contar essa história e deixar que o público decida o que acha. A gente conta essa história de um lugar de muito respeito. É um crime bárbaro", declarou Lorena Comparato, enfatizando a seriedade do tema abordado na produção.

Apesar de acreditar que o longa pode incentivar discussões sobre violência de gênero, Lorena criticou a forma como parte do público passou a tratar Elize Matsunaga nas redes sociais. "Eu acho muito perigoso que as pessoas sejam fãs de uma assassina. É muito complexo", afirmou, ao comentar memes que usam o caso para fazer piadas sobre relacionamentos tóxicos e infidelidade.