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Sem carros, Joelma se diverte ao chegar de 'bicitáxi' para show em Afuá; vídeo

A artista paraense foi atração do Festival do Camarão no munícipio na quarta-feira (23)

Amanda Martins
fonte

Joelma mostra passeio de bicitáxi antes de show em cidade (Instagram/ Joelma)

Chegar ao palco ganhou um roteiro diferente para Joelma na última quarta-feira (23). A cantora, que se apresentou no Festival do Camarão, em Afuá, no arquipélago do Marajó, precisou trocar um veículo considerado "comum" pelo tradicional "bicitáxi", principal meio de transporte da cidade, onde a circulação de automóveis e motocicletas é proibida.

Confira o momento:

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O momento foi compartilhado pela própria artista nas redes sociais. No vídeo, Joelma aparece entrando no veículo adaptado, pedalando ao lado do condutor e recebendo o carinho de moradores durante o trajeto pelas ruas do município.

Ao publicar as imagens, a cantora escreveu: "E mais um dia chegando no show de um jeito diferente".

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