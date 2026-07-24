Sem carros, Joelma se diverte ao chegar de 'bicitáxi' para show em Afuá; vídeo
A artista paraense foi atração do Festival do Camarão no munícipio na quarta-feira (23)
Chegar ao palco ganhou um roteiro diferente para Joelma na última quarta-feira (23). A cantora, que se apresentou no Festival do Camarão, em Afuá, no arquipélago do Marajó, precisou trocar um veículo considerado "comum" pelo tradicional "bicitáxi", principal meio de transporte da cidade, onde a circulação de automóveis e motocicletas é proibida.
Confira o momento:
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O momento foi compartilhado pela própria artista nas redes sociais. No vídeo, Joelma aparece entrando no veículo adaptado, pedalando ao lado do condutor e recebendo o carinho de moradores durante o trajeto pelas ruas do município.
Ao publicar as imagens, a cantora escreveu: "E mais um dia chegando no show de um jeito diferente".
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