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VÍDEO: João Gomes é hospitalizado e esposa comenta estado de saúde do cantor

Artista publicou imagens nos Stories do Instagram, mas não informou o motivo da ida

Amanda Martins
fonte

João Gomes apareceu em post do Instagram recebendo medicação na veia (Instagram/ joaogomescantor)

O cantor João Gomes chamou a atenção dos fãs ao aparecer em um hospital na manhã desta sexta-feira (24). Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, o artista surge deitado em uma maca enquanto recebe medicação na veia. Durante o atendimento, ele estava acompanhado da esposa, Ary Mirelle.

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Na post, o sertanejo brincou com a situação e escreveu: "Nosso date de hoje".

Pouco depois, a companheira do sertanejo também comentou o estado de saúde do cantor nas redes sociais. "Meu bichinho tá dodói. Para esse homem aceitar vir no hospital, é porque que está mal demais", afirmou.

O artista não informou o motivo do atendimento médico nem divulgou um diagnóstico.

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João Gomes

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