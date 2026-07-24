VÍDEO: João Gomes é hospitalizado e esposa comenta estado de saúde do cantor
Artista publicou imagens nos Stories do Instagram, mas não informou o motivo da ida
O cantor João Gomes chamou a atenção dos fãs ao aparecer em um hospital na manhã desta sexta-feira (24). Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, o artista surge deitado em uma maca enquanto recebe medicação na veia. Durante o atendimento, ele estava acompanhado da esposa, Ary Mirelle.
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Na post, o sertanejo brincou com a situação e escreveu: "Nosso date de hoje".
Pouco depois, a companheira do sertanejo também comentou o estado de saúde do cantor nas redes sociais. "Meu bichinho tá dodói. Para esse homem aceitar vir no hospital, é porque que está mal demais", afirmou.
O artista não informou o motivo do atendimento médico nem divulgou um diagnóstico.
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