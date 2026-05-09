‘Altas Horas’ de hoje traz João Gomes, Jota.pê e Mestrinho como convidados

O Altas Horas de hoje, sábado, 9, traz como convidados João Gomes, Jota.pê, Mestrinho, Vanessa da Mata, Xanddy, Tato, Ruan Vitor, o Vaqueirinho, e a banda de Pífanos de Caruaru.

Entre as músicas que serão cantadas na atração estão As Quatro Estações, Se Ela Dança, Eu Danço, Deusa Minha, Verão Sem Calor, Amado, Ai Ai Ai, Xote da Alegria, Fogão de Lenha e Beija-Flor.

João Gomes, Jota.pê e Mestrinho abordam o projeto Dominguinho Vol. 2., que traz releituras de clássicos da música brasileira em ritmos nordestinos.

Já a banda de Pífanos de Caruaru apresenta um trecho instrumental da trilha de O Agente Secreto, da qual faz parte, e também a música Pipoca Moderna.

Horário do Altas Horas de hoje

O Altas Horas retorna à programação da Globo hoje, às 22h25, após ter ficado de fora da grade por conta da exibição do show de Shakira no último sábado, 2.

O programa é apresentado por Serginho Groisman, que interage com os convidados e a plateia. Também é possível assistir pelo Globoplay.