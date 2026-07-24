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Ana Castela lamenta morte de jovem em show em Minas Gerais

Givone Francisca Teodoro Dias faleceu após passar mal durante apresentação da artista

Estadão Conteúdo

24 de julho de 2026 às 09:17

Ana Castela desiste de otoplastia por conta de agenda de shows

Ana Castela desiste de otoplastia por conta de agenda de shows ( Foto: Reprodução )

Ana Castela se pronunciou sobre a morte de Givone Francisca Teodoro Dias, que faleceu no último domingo, 19, em Minas Gerais. A jovem passou mal durante apresentação da cantora na 39ª Expo Mutum.

A artista utilizou os stories do Instagram para compartilhar uma nota de pesar da AgroPlay, empresa que gerencia sua carreira. Em mensagem, a cantora escreveu: "Toda a minha solidariedade à família e aos amigos da Givone. Que Deus conforte o coração de vocês".

Na nota, a AgroPlay expressou "profunda tristeza" pelo falecimento. A empresa ressaltou que, "desde os primeiros instantes, a equipe de atendimento presente no evento prestou todo o suporte necessário, mas, infelizmente, a jovem não resistiu".

Detalhes do ocorrido

As informações divulgadas sobre o caso indicam que Givone Francisca Teodoro Dias estava no meio do público quando sofreu um mal súbito e desmaiou enquanto acompanhava o show.

Socorristas de uma empresa privada de bombeiros, contratada para o evento, iniciaram imediatamente os primeiros atendimentos. Manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) foram realizadas ainda na arena.

Apesar dos esforços da equipe de resgate, a jovem sofreu um enfarte fulminante e teve a morte confirmada.

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