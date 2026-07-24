Ana Castela lamenta morte de jovem em show em Minas Gerais

Ana Castela se pronunciou sobre a morte de Givone Francisca Teodoro Dias, que faleceu no último domingo, 19, em Minas Gerais. A jovem passou mal durante apresentação da cantora na 39ª Expo Mutum.

A artista utilizou os stories do Instagram para compartilhar uma nota de pesar da AgroPlay, empresa que gerencia sua carreira. Em mensagem, a cantora escreveu: "Toda a minha solidariedade à família e aos amigos da Givone. Que Deus conforte o coração de vocês".

Na nota, a AgroPlay expressou "profunda tristeza" pelo falecimento. A empresa ressaltou que, "desde os primeiros instantes, a equipe de atendimento presente no evento prestou todo o suporte necessário, mas, infelizmente, a jovem não resistiu".

Detalhes do ocorrido

As informações divulgadas sobre o caso indicam que Givone Francisca Teodoro Dias estava no meio do público quando sofreu um mal súbito e desmaiou enquanto acompanhava o show.

Socorristas de uma empresa privada de bombeiros, contratada para o evento, iniciaram imediatamente os primeiros atendimentos. Manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) foram realizadas ainda na arena.