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Letícia Colin abre o jogo sobre cenas de sexo em nova série do Globoplay: 'Estava sem roupa sempre'

Na trama, a atriz interpreta Rita, uma ex-prostituta de luxo que se tornou empresária no ramo do entretenimento adulto e faz par romântico com Cauã Reymond

Victoria Rodrigues
fonte

Letícia Colin em "Jogada de Risco". (Foto: Fábio Rocha/ Globo)

A atriz Letícia Colin abriu o jogo e comentou publicamente sobre as cenas de sexo que gravou para a produção da nova série "Jogada de Risco", que estreou nesta quinta-feira (23), na plataforma de streaming Globoplay. No mesmo dia da estreia da série, uma fã questionou se ela poderia publicar imagens dos bastidores no Instagram, mas ela respondeu, de forma bem humorada, que não poderia realizar o pedido da seguidora, porque na maioria das cenas "todos os atores estavam nus" durante a gravação.

Na ocasião, a pessoa escreveu um comentário. "Letícia, estou oficialmente pedindo com jeitinho todos os bastidores que você puder proporcionar", pediu ela. Logo em seguida, a atriz respondeu que "não" e explicou o motivo. “Esses bastidores quase não davam para gravar nada porque todo mundo estava sem roupa sempre”, destacou aos risos.

image Comentário de Letícia Colin sobre as cenas de sexo na nova série do Globoplay. (Foto: Reprodução/ Instagram)

 

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Jogada de Risco

A série "Jogada de Risco" (2026) conta a história do protagonista Mauricio (Cauã Reymond), um ex-jogador de futebol que luta pelo sucesso na vida e, para isso, decide se reinventar como agente no mercado da bola competitivo, onde ele vai enfrentar disputas, conflitos familiares e o peso de um passado frustrado. Além de Cauã, o elenco também conta com Mariana Sena, Letícia Colin, Rodrigo Lombardi, Marcos Frota, Juan Paiva, Breno Ferreira, Cauê Campos, Ricardo Teodoro, Marcelo Adnet e Mauricio Mattar.

O par romântico de Maurício é Rita, interpretada por Letícia Colin, que é uma ex-prostituta de luxo que se tornou empresária no ramo do entretenimento adulto e participa de muitas aventuras em cenas íntimas. A série "Jogada de Risco" foi idealizada pelo próprio Cauã Reymond e possui roteiro de Thiago Dottori com supervisão de Lucas Paraizo; direção de Bruno Safadi; produção de Isabela Bellenzani; e direção de gênero dramatúrgico de José Luiz Villamarim, considerado um dos maiores do cinema brasileiro.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web em Oliberal.com)

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