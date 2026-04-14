'Quem Ama Cuida': Conheça a trama, saiba quando estreia a nova novela das nove da Globo

A TV Globo definiu a estreia de Quem Ama Cuida, sua próxima novela das nove, para 18 de maio. Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a trama substituirá Três Graças na faixa nobre e terá São Paulo como cenário principal.

A história centraliza-se em Adriana, interpretada por Leticia Colin. Ela é uma fisioterapeuta que tem a vida alterada após uma série de perdas significativas. Em um único dia, Adriana é demitida e enfrenta uma enchente que destrói sua casa e causa a morte de seu marido, Carlos.

Sem ter para onde ir, a personagem busca refúgio em um abrigo. Lá, Adriana conhece Pedro, vivido por Chay Suede, um advogado que se comove com a situação da fisioterapeuta e sua difícil trajetória de vida.

Reviravolta na vida de Adriana

Com o tempo, Adriana consegue um emprego na residência do empresário Arthur Brandão, interpretado por Antonio Fagundes. A relação entre eles se aprofunda, resultando em uma proposta de casamento inusitada. Arthur oferece o matrimônio para evitar que sua família herde sua fortuna.

Adriana aceita a proposta de casamento, apesar da resistência de seu avô, Otoniel, que é interpretado por Tony Ramos. Contudo, na noite da cerimônia, Arthur é assassinado, e Adriana, por ser a última pessoa com ele, torna-se a principal suspeita e acaba condenada.

Após passar seis anos na prisão, Adriana obtém liberdade condicional. Ela inicia então uma jornada para desvendar o verdadeiro assassino de Arthur e, ao mesmo tempo, busca reconstruir sua vida. A personagem enfrenta desafios para provar sua inocência.

Elenco estelar e direção artística

A direção artística de Quem Ama Cuida está sob a responsabilidade de Amora Mautner. O elenco ainda conta com renomados nomes como Isabel Teixeira, Alexandre Borges, Flávia Alessandra, Mariana Ximenes, Dan Stulbach, Deborah Evelyn, Tata Werneck, Agatha Moreira, Belize Pombal, Isabela Garcia e Breno Ferreira, entre outros talentos.